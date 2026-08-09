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Рекордный рост числа сообщений об НЛО зафиксировали в Германии 0 284

В мире
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: НЛО
ФОТО: pixabay

Исследовательская сеть страны ежедневно получает от трёх до шести сообщений. В подавляющем большинстве случаев очевидцы принимают за НЛО самолёты, вертолёты, спутники, метеоры, воздушные шары или лазерные лучи.

Оставшиеся необъяснёнными случаи специалисты связывают прежде всего с недостатком информации, а не с возможным появлением внеземных объектов. Рост интереса к теме связывают в том числе с публикацией Пентагоном документов о неопознанных аномальных явлениях.

При этом немецкие исследователи скептически оценивают некоторые американские материалы.

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#НЛО #пентагон #информация #исследования #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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