Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер Байден сообщил о значительном ухудшении состояния отца из-за прогрессирующего онкологического заболевания, которое диагностировали более года назад.

Как сообщает NBC News, об этом Байден-младший рассказал в интервью BBC.

Хантер Байден сказал, что состояние здоровья отца из-за рака простаты ухудшается, и это "очень больно видеть".

"На мой взгляд, ему следовало бы говорить об этом больше… Рак распространился, дав метастазы в кости и другие ткани. Это очень больно и очень изматывает во многих аспектах – но он по-прежнему занимается тем, чем занимается", – рассказал Байден-младший.

Ранее, в июне, бывшая первая леди Джилл Байден заявила, что Байден, по всей видимости, не сможет излечиться от онкологического заболевания до конца жизни.

Об агрессивной форме рака простаты у Байдена сообщили в мае 2025 года. Экс-президенту пришлось опровергать, что об этом якобы было известно раньше и информация скрывалась.