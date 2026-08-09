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Тайфун «Дельфин» обрушился на побережье Китая. Эвакуировано более миллиона человек 0 427

В мире
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV

Тайфун «Дельфин», самый мощный тропический циклон, обрушившийся на Китай в этом году, достиг восточного побережья страны, принеся проливные дожди и сильные ветры, а также вызвав предупреждения о наводнениях и оползнях.

По данным китайских метеорологических служб, «Дельфин» в воскресенье обрушился на побережье в районе Юхуань в восточной провинции Чжэцзян. Максимальная устойчивая скорость ветра вблизи центра урагана при выходе на сушу составляла 42 метра в секунду (151 км/ч), что соответствует урагану 1-й категории (по шкале Саффира-Симпсона).

Власти эвакуировали работников, работающих на морских платформах, в безопасные места, приказали судам вернуться в порт и усилили проверки водохранилищ, горных ручьев, районов, подверженных оползням, строительных площадок и туристических мест.

Транспортное сообщение на востоке страны было в значительной степени нарушено, более миллиона человек были эвакуированы из своих домов.

В провинции Чжэцзян администрация города Вэньчжоу переместила более 900 000 жителей и открыла более 1000 временных убежищ.

В провинции Фуцзянь власти эвакуировали 98 900 человек из зон повышенного риска после повышения уровня реагирования на тайфун до третьего уровня, сообщает агентство «Синьхуа». В провинциях Чжэцзян, Шанхай и Цзянсу также был активирован третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Морские власти провинции Фуцзянь сообщили о приостановке работы 55 прибрежных пассажирских паромных маршрутов, остановке всех 115 проектов по строительству морских сооружений и перемещении 290 строительных судов в защищенные акватории.

По данным компании VariFlight, занимающейся отслеживанием авиарейсов, в Шанхае уже было отменено около 1500 авиарейсов. Как сообщило управление морской безопасности Шанхая, порт Яншань освободил причалы для судов и переместил более 500 малых и средних судов в укрытие в преддверии тайфуна.

Министерство водных ресурсов заявило о рисках сильных наводнений ввиду того, что уровень воды в реках в наиболее пострадавших районах может подняться выше критического уровня.

Власти также предупредили о высоком риске геологических катастроф в некоторых районах провинции Чжэцзян, а жителям районов, находящихся под красным предупреждением о сходе горных потоков, было рекомендовано следовать местным приказам об эвакуации.

После выхода на сушу, согласно прогнозам, «Дельфин» будет двигаться на запад, затем замедлит движение над центральным и юго-западным Китаем и постепенно ослабнет.

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#ураган #погода #эвакуация #безопасность #Китай
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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