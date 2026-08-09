Спустя несколько дней после инцидента с беспилотником, оснащенным взрывчаткой, в аэропорту Лейпциг-Галле неизвестные дроны вновь появились в Германии — на этот раз их заметили над военной базой бундесвера в Мехернихе на западе страны. Власти расследуют происшествие, а эксперты не исключают, что речь может идти о новой гибридной угрозе.

По данным оперативного командования бундесвера, вечером 6 августа около 22:00 центр безопасности военной базы в Мехернихе (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) сообщил о появлении над территорией двух беспилотников. Военная полиция провела первичную проверку и передала материалы полиции округа Эускирхен, которая начала расследование.

Как сообщают Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, в период с 22:00 до 5:00 над объектом было зафиксировано в общей сложности шесть пролетов беспилотников. Во время последнего на месте уже находились полицейские, которые также наблюдали один из аппаратов. Согласно предварительной оценке военной полиции, это мог быть беспилотник типа Fly-380 VTOL с размахом крыльев около 3,8 метра, дальностью полета до 400 километров, скоростью до 150 км/ч и грузоподъемностью свыше десяти килограммов.

База в Мехернихе считается стратегически важным объектом. На глубине около 130 метров под землей расположен защищенный склад площадью 30 тысяч квадратных метров, где хранятся военная техника и запасные части бундесвера. Кроме того, здесь обслуживают и ремонтируют зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Пока неизвестно, кто стоит за полетами беспилотников. Хотя подобные аппараты могут использоваться для геодезических работ, картографирования и других гражданских задач, расследование, которое ведут криминальная полиция Северного Рейна – Вестфалии и федеральные органы безопасности, пока не обнаружило признаков того, что речь идет о случайном гражданском дроне.

Инцидент произошел менее чем через двое суток после происшествия в аэропорту Лейпциг-Галле, где рядом с украинским транспортным самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой и детонатором. Аппарат удалось обезвредить, однако из-за закрытия взлетно-посадочной полосы одному из грузовых самолетов пришлось уйти на второй круг, при этом он, предположительно, столкнулся с еще одним небольшим летательным аппаратом. Этим делом занимается Федеральная прокуратура Германии.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал произошедшее возможным элементом гибридной атаки и не исключил причастности иностранных государств. После инцидента состоялось заседание Совета национальной безопасности.

В последние годы Германия регулярно фиксирует подозрительные полеты беспилотников над военными объектами, военно-морскими базами и местами подготовки украинских военнослужащих. По данным Федерального управления уголовной полиции (BKA), только в 2025 году было зарегистрировано более тысячи подобных случаев. Органы безопасности подозревают, что как минимум за частью таких инцидентов могут стоять российские спецслужбы или привлеченные ими исполнители.

На фоне участившихся происшествий в конце прошлого года федеральные и региональные власти создали единый центр по борьбе с беспилотниками, который занимается обнаружением и нейтрализацией незаконно летающих аппаратов. Пока расследование продолжается, а власти не называют виновных, серия подобных инцидентов усиливает обеспокоенность безопасностью стратегически важных объектов Германии.