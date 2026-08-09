В августе 2026 года в Турции зафиксировали несколько землетрясений, но все они были слабыми или умеренными и не нанесли ущерба.

1 августа произошли два толчка: магнитудой 3,4 в районе Чичекдагы (провинция Кыршехир) и магнитудой 4,1 в провинции Хаккяри.

2 августа в западной части страны зарегистрировали толчок магнитудой 2,3.

Самым активным днём стало 4 августа: в Анталье (район Коркутели) — магнитуда 1,8, в районе Варто (Восточная Турция) — 2,6, а также слабые колебания в провинциях Эрзурум, Ван, Малатья, Балыкесир и Измир.

Будут ли усиливаться точки? Точного прогноза дать нельзя, но сейсмологи выделяют зоны повышенного риска. Основное внимание приковано к разлому в Мраморном море рядом со Стамбулом.

Профессор Осман Бекташ описывает два сценария. Первый — единый разрушительный толчок магнитудой 7 и выше в районе Измита и Шаркёя. Второй — постепенное высвобождение энергии через несколько землетрясений магнитудой выше 6 баллов или через медленное смещение пород (крип). Специалисты следят за тем, по какому сценарию пойдёт развитие событий.

В целом можно сказать, что Турция расположена в одной из самых сейсмически активных зон мира, на стыке Евразийской и Анатолийской тектонических плит. Границей между ними является Северо-Анатолийский разлом — один из самых изученных и опасных в мире. Специалисты единодушны: значительная часть территории Турции находится в зоне риска. Общее число сейсмособытий в Турции за последние десятилетия исчисляется сотнями тысяч.

Самые разрушительные землетрясения последних лет— трагедия 1999 года в Измите (магнитудой 7,4) и катастрофа 2023 года на юго-востоке страны (магнитудой 7,7 и 7,6), унесшая более 50 000 жизней. Эти события показывают масштаб угрозы.

Безопасны ли турецкие курорты?

Популярные среди туристов курорты, такие как Анталья, Белек, Сиде, Мармарис, Бодрум и Фетхие, также находятся в сейсмически активной зоне.

Анталья

Турецкие эксперты, в том числе профессор-геолог Наджи Гёрюр, предупреждают, что Анталья расположена на четырёх важных системах разломов, которые могут вызывать землетрясения силой до 7 баллов. После очередного землетрясения был закрыт старый автомобильный туннель возле курорта Бельдиби. Причиной стал камнепад, который засыпал дорогу.

Мармарис и Эгейское побережье

Также зоны повышенной сейсмической активности. Землетрясения здесь не редкость, а сейсмологи отмечают, что в прибрежных зонах толчки ощущаются сильнее. Однако, в отличие от катастрофы 2023 года, эпицентры сильнейших землетрясений пока были удалены от основных пляжных курортов.

Однако есть разница между «зоной риска» и «зоной непосредственных разрушений». Разрушительное землетрясение 2023 года затронуло юго-восточные провинции, которые находятся вдали от основных туристических центров на побережье. Именно эта географическая удалённость помогла туристической отрасли избежать коллапса после той трагедии.