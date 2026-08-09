По оценкам аналитиков S&P Global Energy, в новом сезоне страны Евросоюза и Великобритания могут произвести около 15 млн. тонн сахара. Если прогноз оправдается, это станет самым низким показателем с сезона 2015 года.

Одной из главных причин стала экстремальная жара. Высокие температуры ухудшают состояние посевов сахарной свеклы, снижают урожайность и содержание сахара в корнеплодах.

При этом нынешние погодные проблемы лишь усилили тенденцию, которая сформировалась раньше. Европейские фермеры второй год подряд сокращают площади под свеклой после нескольких сезонов высоких урожаев.

Парадокс ситуации заключается в том, что еще недавно производителям мешал избыток сахара. Большие объемы продукции привели к снижению цен и сокращению прибыли, поэтому аграрии начали уменьшать посевы. Теперь рынок может столкнуться с противоположной проблемой — нехваткой продукции.

Цены вверх

Сокращение европейского производства происходит на фоне дополнительных рисков для мирового рынка. Погодные условия, связанные с феноменом Эль-Ниньо, способны негативно повлиять на урожай сахарного тростника в крупных странах-производителях, включая Индию и Таиланд. Таким образом, проблемы могут одновременно возникнуть в нескольких ключевых регионах. Участники рынка уже закладывают возможное сокращение предложения в стоимость сырья.

С начала августа лондонские и нью-йоркские фьючерсы на сахар подорожали примерно на 5%. В Европе цены с июня выросли на 9%. Аналитики допускают дальнейший рост стоимости, если фактический урожай окажется ниже прогнозов. Особенно заметным дефицит может стать в первом и втором кварталах следующего года.

В качестве импортера

Для европейской сахарной отрасли снижение производства имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, плохой урожай означает меньше сырья для переработчиков. С другой — сокращение предложения способно избавить рынок от избытка продукции, который несколько сезонов подряд давил на цены.

Но вот для потребителей ситуация выглядит менее оптимистично. Если производство действительно опустится до десятилетнего минимума, Евросоюзу может потребоваться увеличить импорт и компенсировать недостаток собственного сахара поставками из других регионов. В результате Европа рискует перейти из положения экспортера в статус чистого импортера.

Дополнительная проблема заключается в погоде. Даже увеличение посевных площадей в следующем сезоне не гарантирует восстановления производства: если экстремальная жара сохранится, урожайность снова окажется под угрозой.

Пока речь не идет о том, что сахар исчезнет с европейских прилавков. Но рынок явно движется в сторону, противоположную той, которую демонстрировал еще недавно. После нескольких лет борьбы с избытком продукции Европе теперь приходится готовиться к дефициту.

Если прогнозы аналитиков оправдаются, главным последствием станет не отсутствие сахара в магазинах, а его дальнейшее подорожание.