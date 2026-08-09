Около 700 человек, по данным немецких СМИ, проехали по городу голышом при температуре около 30 градусов. Организаторы мероприятия, которое проводится с 2001 года в различных городах мира, подчеркивают, что хотят привлечь внимание к разнообразию человеческих тел, экологическим проблемам и популяризировать натуризм, но не вкладывают в эту акцию сексуального подтекста.

Маршрут для велосипедистов-натуристов протяженностью 33 километра проходил в основном вдоль Берлинской стены мимо таких известных мест, как Трептов-парк, Восточная галерея, Бранденбургские ворота и здание Рейхстага. Участники стартовали в Мауэрпарке и направились через правительственный квартал до Шёнефельда. Каждый из участников сам решал, до какой степени оголяться во время заезда.

Разрешены были только велосипеды и электровелосипеды; электросамокаты запрещены.