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В Германии прошел World Naked Bike Ride — 700 велосипедистов проехали по Берлину голышом 0 433

В мире
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Голый велопробег

World Naked Bike Ride — велопробег в поддержку толерантности и культуры свободного тела — впервые прошел в столице Германии Берлине.

Около 700 человек, по данным немецких СМИ, проехали по городу голышом при температуре около 30 градусов. Организаторы мероприятия, которое проводится с 2001 года в различных городах мира, подчеркивают, что хотят привлечь внимание к разнообразию человеческих тел, экологическим проблемам и популяризировать натуризм, но не вкладывают в эту акцию сексуального подтекста.

Маршрут для велосипедистов-натуристов протяженностью 33 километра проходил в основном вдоль Берлинской стены мимо таких известных мест, как Трептов-парк, Восточная галерея, Бранденбургские ворота и здание Рейхстага. Участники стартовали в Мауэрпарке и направились через правительственный квартал до Шёнефельда. Каждый из участников сам решал, до какой степени оголяться во время заезда.

Разрешены были только велосипеды и электровелосипеды; электросамокаты запрещены.

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#экология #культура #Берлин #толерантность #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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