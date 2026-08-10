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Американская компания пошла напролом: Гренландия требует объяснений 2 2024

В мире
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гренландия

Американская нефтяная компания Greenland Energy оказалась в центре громкого скандала после того, как без разрешения гренландских властей доставила буровое оборудование на восточное побережье острова. В Нууке заявили, что любые работы по освоению природных ресурсов требуют предварительного согласования, и предупредили компанию о недопустимости подобных действий.

Американская нефтяная компания Greenland Energy в конце июля доставила буровое оборудование в аэропорт на восточном побережье Гренландии для разведочного проекта в районе Земли Джеймсона, не получив предварительного разрешения местных властей. Об этом сообщило датское расследовательское издание Danwatch.

По данным журналистов, необходимое согласование с администрацией Нуука к моменту доставки оборудования выдано не было. Инцидент вызвал резкую реакцию автономного правительства Гренландии.

Власти подчеркнули, что любые логистические операции, связанные с разведкой и освоением природных ресурсов, могут проводиться только после получения официального разрешения горнодобывающего ведомства. В Нууке заявили, что намерены строго контролировать использование природных богатств острова и защищать свое право самостоятельно распоряжаться арктическими ресурсами.

Особое внимание к ситуации привлекло и то, что компания Greenland Energy, по данным публикации, имеет тесные связи с президентом США Дональдом Трампом. На этом фоне история приобрела не только экономическое, но и политическое значение.

Скандал развивается в период, когда интерес крупнейших мировых держав к Гренландии и ее потенциальным запасам нефти и газа продолжает расти. Арктический регион остается одним из ключевых объектов геополитического соперничества, а любые действия, связанные с освоением его ресурсов, находятся под пристальным вниманием международного сообщества.

Власти Гренландии дали понять, что не намерены делать исключения даже для крупных иностранных компаний. История с Greenland Energy может стать новым поводом для дипломатических разногласий вокруг освоения богатых природными ресурсами территорий Арктики.

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#Дональд Трамп #арктика #Гренландия #правительство #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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