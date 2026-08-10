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Боевой беспилотник упал и взорвался в Молдове: это уже не первый подобный случай 0 580

В мире
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: беспилотник
ФОТО: twitter

В Молдове недалеко от границы с Украиной упал и взорвался управляемый боевой беспилотник. После взрыва возник природный пожар, а обломки летательного аппарата повредили несколько фермерских хозяйств.

В районе Штефан-Водэ на юго-востоке Молдовы произошел инцидент с боевым беспилотником. По данным полиции, управляемый летательный аппарат упал в лесу возле села Крокмаз и взорвался.

По предварительной информации, беспилотник столкнулся с деревом и сдетонировал на высоте около 2,5 метра. После взрыва в лесном массиве возник природный пожар.

Обломки аппарата разлетелись на большой площади и повредили несколько фермерских хозяйств. Информации о пострадавших не поступало.

Специалисты, осмотревшие место происшествия, предварительно считают, что упавший аппарат мог быть так называемой ракетой-дроном, или реактивным беспилотником. Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертизы.

Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Подобные инциденты в Молдове происходят не впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. По данным молдавских властей, за это время на территории страны уже были обнаружены обломки 28 ракет и беспилотников.

Из них в 12 случаях в упавших летательных аппаратах были обнаружены взрывчатые вещества, что требовало проведения специальных работ по их обезвреживанию.

Новый инцидент вновь подчеркивает риски, с которыми сталкиваются приграничные районы Молдовы из-за продолжающейся войны в соседней Украине.

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#пожар #Украина #граница #безопасность #технологии #Молдова
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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