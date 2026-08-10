Брат известного иранского кикбоксера Беньямина Нагди, приговоренного к смертной казни после участия в антиправительственных протестах, публично обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой попытаться спасти спортсмена. Семья опасается, что казнь может состояться в любой момент.

37-летний Араш Нагди в интервью New York Post заявил, что надеется на вмешательство США в ходе возможных переговоров с Ираном.

«Пожалуйста, помогите нам. Сделайте все возможное, чтобы спасти моего брата», — сказал он.

26-летний Беньямин Нагди — чемпион по кикбоксингу и муай-тай, ранее входивший в национальную сборную Ирана. В мае его приговорили к смертной казни по обвинению в «вражде против Бога». По версии иранских властей, во время январских протестов он использовал самодельный огнемет против сотрудников сил безопасности. Верховный суд Ирана 30 июля оставил приговор в силе.

Точная дата исполнения приговора семье не сообщается, однако родственники уверены, что казнь может произойти в ближайшее время.

По словам Араша, он сам получает телефонные угрозы, однако продолжает публично добиваться международной поддержки.

Родным практически не разрешают встречаться с осужденным. Родители смогли увидеть сына лишь один раз — во время так называемого «последнего прощания», которое, по словам семьи, используется властями как форма психологического давления.

Отец рассказал, что после месяцев заключения Беньямин сильно похудел и находится в тяжелом психологическом состоянии. Его брат утверждает, что спортсмен подвергался пыткам, а недавно даже угрожал причинить себе вред, надеясь отсрочить исполнение смертного приговора.

Араш Нагди настаивает, что его брат не был политическим активистом. По его словам, выйти на протесты его подтолкнули тяжелое материальное положение семьи и отсутствие перспектив.

После ухудшения здоровья отца Беньямин фактически стал главным кормильцем семьи. Чтобы обеспечивать родителей и младшую сестру, он работал автомехаником, плотником, продавцом фруктов и туристическим гидом, временно отказавшись от спортивной карьеры.

По словам родственников, сейчас отец ежедневно пытается добиться пересмотра дела, посещая суды и государственные учреждения, а мать постоянно находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Власти Ирана обвиняют спортсмена в нападении на сотрудника сил безопасности. Однако семья утверждает, что он лишь защищался во время разгона демонстрации.

Независимо проверить заявления обеих сторон в настоящее время невозможно. Семья продолжает добиваться международного вмешательства, надеясь предотвратить исполнение смертного приговора.