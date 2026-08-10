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Цены на топливо определенно упадут или вырастут, но это не точно 0 6

В мире
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: руководитель по стратегии

Сейчас неопределенность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов именно такая, как сказано в заголовке. Технически она вызвана сохраняющейся неясной ситуацией с судоходством в Ормузском проливе и Красном море, описывает ситуацию руководитель по стратегии OLEREX / KOOL Latvija Алексей Шведов.

Единственное, что сегодня известно совершенно точно: суда, в том числе танкеры, продолжают перевозить грузы по обоим водным путям. Однако перевозятся не все грузы и не для всех. Критерии отбора и информация о том, сколько приходится дополнительно платить за такие перевозки, публично не раскрываются.

Неясность и неопределенность вызывают существенные колебания цен на биржах, и именно на этих колебаниях миллиарды долларов зарабатывают те, кто располагает информацией и имеет возможность влиять на новостные заголовки.

Важно понимать, что нефтяной рынок не существует сам по себе, в вакууме, а интегрирован в финансовые потоки крупнейших держателей капитала. Поэтому контекст гораздо шире, чем просто соотношение спроса и предложения на бензин, дизельное топливо или авиационный керосин.

Сейчас конфликт в Иране используется как инструмент регулирования цен на рынке энергоресурсов, и именно поэтому он будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо и выгодно тем, кто принимает решения.

Если говорить о еще более широком контексте, мировая экономика по-прежнему находится в кризисе, который начался еще в 2008 году. То, что в экономику во время кризиса несколько раз вливали деньги, а дерегулирование позволило имущественному неравенству достичь немыслимых масштабов, еще не означает, что проблема решена. Ее просто отложили.

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#нефть #кризис #финансы #энергетика #судоходство #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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