В Колумбии число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 возросло до 111 человек. Подземные толчки разрушили десятки зданий, нарушили работу аэропортов и оставили под завалами людей. Власти продолжают поисково-спасательную операцию и оценивают масштабы разрушений.

Число жертв мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе Колумбии, достигло 111 человек.

По последним данным, сотни жителей в различных регионах страны числятся пострадавшими и пропавшими без вести.

Отметим, что правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в связи с разрушительным землетрясением. Соответствующее решение принял президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья.

В результате мощного землетрясения на западе Колумбии погибли 74 человека.

Как передает BluRadio, в департаменте Рисаральда сообщается о 40 погибших, Валье-дель-Каука - 27, Кальдас - 3 и Чоко - 4.

Число погибших продолжает стремительно расти, поскольку службы экстренной помощи продолжают поисково-спасательные операции в пострадавших районах.

В Манисалесе полностью разрушено более десяти зданий, еще свыше двадцати жилых домов получили серьезные повреждения. Пострадали две больницы, а также несколько школ и церквей.

В городе Кали обрушились 19 зданий. По информации местных СМИ, под завалами могут оставаться люди.

Землетрясение также привело к серьезным перебоям со связью в ряде регионов страны. В департаменте Чоко, помимо погибшего, десять человек получили ранения, еще трое числятся пропавшими без вести.

Из-за последствий стихии временно приостановлена работа аэропортов Перейры, Манисалеса, Кибдо и Буэнавентуры. Управление гражданской авиации Колумбии (Aerocivil) сообщило, что полеты возобновятся только после проверки состояния взлетно-посадочных полос и инфраструктуры.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья лично координирует действия правительства. По его распоряжению срочно созван Национальный комитет по управлению стихийными бедствиями, который совместно с Национальным подразделением по управлению рисками оценивает последствия землетрясения.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC), землетрясение магнитудой 7,4 произошло на глубине 99 километров. Эпицентр находился примерно в 20 километрах к западу-северо-западу от города Ансермануэво.

Спасательные работы продолжаются, а власти предупреждают о вероятности новых афтершоков. Число погибших и пострадавших может увеличиться по мере разбора завалов и поступления информации из наиболее пострадавших районов.