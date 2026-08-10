Новая европейская система въезда и выезда EES, призванная ускорить прохождение границы, неожиданно стала причиной серьезных задержек в крупнейших аэропортах Европы. Из-за многокилометровых очередей некоторые воздушные гавани временно отказываются от использования системы и возвращаются к более быстрому режиму паспортного контроля.

Речь идет не об отмене EES, а о временной мере, предусмотренной европейскими правилами. Если поток пассажиров становится слишком большим и регистрация биометрических данных приводит к серьезным задержкам, аэропорт может на время приостановить работу системы.

Такая практика уже применяется в крупнейших аэропортах Парижа и Амстердама. Аналогичные меры используют во Франкфурте, Брюсселе и Милане.

Сейчас возможность временного отключения EES разрешена до 6 сентября 2026 года. Однако девять стран уже попросили Еврокомиссию продлить этот механизм. В их числе Италия, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария.

Система EES предназначена для граждан стран, не входящих в ЕС, которые приезжают в государства Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. Она автоматически фиксирует въезд и выезд путешественников с использованием биометрических данных и должна полностью заменить традиционные штампы в паспортах.

Постепенное внедрение системы началось осенью 2025 года, а в полном объеме EES заработала 10 апреля 2026 года.

Для пассажиров это означает, что в одном аэропорту регистрация может проходить по новой системе и занимать больше времени, а в другом — при высокой нагрузке биометрический контроль временно отключат. Поэтому отсутствие процедуры EES при пересечении границы не означает, что систему отменили или изменились правила въезда.

В Еврокомиссии признают, что на начальном этапе возникают технические сложности, однако считают их временными. По оценкам Брюсселя, после завершения периода настройки прохождение контроля с использованием EES должно занимать около 10–15 минут.

Пока же опыт лета 2026 года показывает обратное: цифровизация пограничного контроля в часы пик иногда приводит к таким задержкам, что аэропортам приходится временно возвращаться к прежней схеме работы. Тем, кто этим летом летит через Милан, Париж, Амстердам или другие крупные европейские аэропорты, специалисты рекомендуют заранее закладывать дополнительное время на прохождение паспортного контроля.