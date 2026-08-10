Решение Вильнюсского самоуправления прекратить прием письменных заявлений и жалоб на русском языке — не отдельная инициатива, а часть последовательной политики литовской столицы. По словам мэра Валдаса Бенкунскаса, город намерен сокращать использование русского языка при предоставлении государственных услуг и одновременно расширять возможности иностранцев для изучения литовского.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что решение прекратить прием письменных заявлений и жалоб жителей на русском языке является частью последовательной политики городского самоуправления.

«Когда мы объявили об инициативе не предоставлять детям иностранцев из третьих стран возможности учиться в русских школах, это был первый шаг. Затем мы сообщили о планах предоставить иностранцам возможность изучать литовский язык, если они хотят жить здесь длительное время, — сказал мэр Вильнюса журналистам в Сейме в понедельник. — И третья инициатива, которую мы сейчас последовательно проводим в жизнь, — это снижение доступности русского языка при получении государственных услуг».

«Это не политиканство, а конкретные меры, демонстрирующие последовательность политики», — подчеркнул Бенкунскас.

Так мэр прокомментировал возникшие сомнения относительно мотивов принятого решения — является ли оно политической инициативой или прежде всего коммуникационным шагом. О том, что решение выглядит не до конца понятным, ранее говорил председатель демократов Виргиниюс Синкявичюс.

Как сообщало агентство BNS, на прошлой неделе Вильнюсское городское самоуправление объявило, что больше не будет принимать письменные заявления и жалобы на русском языке. Информация на русском, а также на других языках стран, не входящих в Европейский союз, может предоставляться устно, если соответствующим языком владеет конкретный сотрудник.

От использования русского языка также отказались на сайте Вильнюсского самоуправления и в системе управления очередями посетителей городской администрации.

При этом мэр подчеркнул, что речь не идет о запрете русского языка как такового.

«Мы не стигматизируем русский язык сам по себе, мы не запрещаем говорить на нем на улицах и не будем начинать расследования, услышав русскую речь», — заявил Бенкунскас.

По его словам, в ситуациях, когда человек способен общаться только на русском языке, а в учреждении есть русскоязычный сотрудник, услуга по-прежнему может быть предоставлена. Особенно это касается медицинских учреждений, где возможность взаимопонимания между специалистом и пациентом имеет особое значение.

«Естественно, если люди могут общаться только на этом языке и если у нас есть русскоязычные сотрудники, такие услуги могут быть предоставлены, особенно в медицинских учреждениях. Но мы не будем лезть из кожи вон ради людей с принципиальной позицией: „Я говорю только по-русски“», — отметил мэр.

По словам Бенкунскаса, городские службы будут стараться предоставлять русскоязычным жителям государственные услуги и необходимую информацию другими способами — так же, как это уже происходит при общении с жителями, которые говорят на других иностранных языках.

Одновременно Вильнюс расширяет возможности для изучения государственного языка жителями иностранного происхождения. На прошлой неделе самоуправление сообщило о новых мерах, призванных сделать изучение литовского языка более доступным.

В этом году на бесплатных очных и дистанционных курсах планируется обучить более тысячи человек. Для этого город выделил дополнительное финансирование в размере 300 тысяч евро.

Кроме того, осенью в литовской столице начнут работу языковые клубы. Они будут регулярно собираться в разных районах Вильнюса и предоставят иностранцам дополнительную возможность практиковать литовский язык.

Также планируется, что до конца этого года иностранцы, проживающие в Вильнюсе, смогут самостоятельно изучать литовский язык с помощью специальной образовательной платформы.

Таким образом, отказ от письменного обслуживания на русском языке в Вильнюсе стал частью более широкой языковой политики городских властей. При этом полностью возможность общения на русском не исчезает: при наличии русскоязычного сотрудника его по-прежнему смогут использовать в устном общении, в частности в медицинских учреждениях. Одновременно самоуправление намерено вкладывать дополнительные средства в обучение иностранцев литовскому языку.