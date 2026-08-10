Министр обороны Робертас Каунас заявил, что сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), которые в последнее время сталкиваются с попытками нелегальных мигрантов проникнуть в страну через туннели, имеют право в большей степени применять силу как для защиты границы, так и для самообороны.

«Я поддерживаю позицию министра внутренних дел о том, что наши пограничники должны иметь право в большей степени применять силу, защищая как себя, так и наше государство. Мы дошли до того, что должностные лица иногда не решаются применять даже огнестрельное оружие только потому, что за этим следует длительный судебный процесс. Здесь, вероятно, также необходимо найти правильный баланс в государстве между правом и защитой нашей страны», — заявил Каунас в понедельник в эфире радио LRT.

По словам Каунаса, уже то, что в публичном пространстве говорят о туннелях, вырытых нелегалами, показывает, что «система способна их идентифицировать», однако он признал, что это является дополнительной угрозой как для миграционной политики, так и для государственной безопасности.

«Точно так же неконтролируемая миграция со стороны Латвии является угрозой. Мы должны очень четко знать, кто к нам прибывает и с какой целью, чтобы мы могли проверить этих лиц и затем принимать решения. И если они попадают в нашу страну бесконтрольно или без нашего ведома, это само по себе уже угроза», — подчеркнул он.

В свою очередь, министр внутренних дел Мартинас Катялинас на прошлой неделе сказал, что, хотя пограничники обеспечены всеми необходимыми средствами для самообороны, на их использование может повлиять страх уголовного преследования.

«Мы видим, что в отношении одного из сотрудников службы охраны границы был начат судебный процесс после того, как он применил оружие при исполнении служебных обязанностей (...). Другие должностные лица, видя это (...), чувствуют демотивацию использовать это оружие, так давайте не будем делать сотрудников заложниками ситуации», — сказал он.

Как сообщало агентство BNS, Вильнюсский окружной суд в настоящее время рассматривает дело пограничника Каролиса Ильгявичюса, обвиняемого в убийстве и злоупотреблении полномочиями. Его судят за то, что, стреляя по колесу автомобиля убегающего контрабандиста, он застрелил водителя, не подчинившегося требованиям сотрудников.

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас на прошлой неделе сказал, что в последнее время участились попытки пересечения границы через туннели; с января зафиксировано уже более десяти таких случаев.