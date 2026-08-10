Американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin официально объясняют нежелание передавать Украине лицензию на производство ракет Patriot рисками утечки технологий. Однако, по данным журнала The Atlantic, за этим могут стоять и опасения, что Украина сумеет наладить более дешевое производство.

Американские компании Raytheon и Lockheed Martin, выпускающие ракеты для комплексов Patriot, опасаются, что Украина сможет производить их быстрее и дешевле, если получит соответствующую лицензию. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Публично компании объясняют свою позицию рисками кражи интеллектуальной собственности и несанкционированной передачи технологий.

Однако, как рассказал изданию один из представителей Республиканской партии в Конгрессе США, истинной причиной может быть опасение усиления конкуренции. По его словам, производители считают, что украинские инженеры способны усовершенствовать систему и организовать массовое производство ракет с более низкой себестоимостью, чем у американских предприятий.

Вопрос о лицензии на производство боеприпасов для комплексов Patriot президент Украины Владимир Зеленский поднял 28 июля во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Помимо этого Киев попросил передать несколько сотен ракет из американских запасов.

Однако Трамп отказался удовлетворить эту просьбу, сославшись на сокращение собственных запасов США и необходимость сохранять их для других направлений, в том числе на Ближнем Востоке.

Что важно, вопрос касается не только поставок готовых ракет, но и возможности организовать их производство непосредственно в Украине. Такой шаг позволил бы Киеву снизить зависимость от зарубежных поставок и ускорить пополнение запасов средств противовоздушной обороны.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за последние шесть месяцев США израсходовали около двух третей своих запасов ракет Patriot в ходе военных действий против Ирана.

Одновременно аналитики The Atlantic отмечают, что украинский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил свои возможности. По оценке издания, сейчас Украина выпускает около 10 миллионов беспилотников в год, тогда как производство в США составляет примерно 100 тысяч.

Это, по мнению авторов публикации, свидетельствует о том, что украинская оборонная промышленность становится все более самостоятельной и менее зависимой от прямых поставок вооружений из-за рубежа.