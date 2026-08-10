Польша продолжает укреплять свои позиции в европейской экономике. По данным Евростата за 2025 год, страна заняла шестое место среди крупнейших экономик Евросоюза, а объем ее валового внутреннего продукта приблизился к одному триллиону евро.

Номинальный ВВП Польши в прошлом году составил 922,9 млрд евро. Это почти 5% совокупного ВВП всех 27 стран ЕС, который достиг 18,8 трлн евро.

В общеевропейском рейтинге Польша расположилась сразу за Нидерландами, обойдя Бельгию, Швецию, Ирландию и Австрию. Пятерку крупнейших экономик Евросоюза по-прежнему составляют Германия (4,47 трлн евро), Франция (2,99 трлн), Италия (2,26 трлн), Испания (1,69 трлн) и Нидерланды (1,17 трлн).

В Центральной и Восточной Европе Польша остается безусловным лидером. Ее экономика более чем вдвое превышает экономику ближайшего регионального конкурента — Румынии, чей ВВП составил 380,1 млрд евро. Позади также остаются Чехия и Венгрия.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, уже к 2028 году Польша может обойти Швейцарию и войти в двадцатку крупнейших экономик мира.