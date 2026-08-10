Следствие раскрыло новые обстоятельства попытки атаки на аэропорт Лейпциг/Галле, где рядом с украинским транспортным самолетом была обнаружена начиненная взрывчаткой беспилотная система. Видеозаписи, результаты экспертиз и сообщения американских СМИ указывают на возможную связь инцидента с российскими спецслужбами, однако расследование продолжается.

Попытка атаки на аэропорт Лейпциг/Галле, произошедшая на прошлой неделе, могла привести к масштабной катастрофе. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit, ссылаясь на материалы следствия, записи камер наблюдения и результаты экспертиз.

По данным расследования, во вторник около 19:30 беспилотник направился к украинскому транспортному самолету Ан-124, стоявшему на аэродроме. Аппарат ударился о крыло, где обычно расположены топливные баки, однако взрыва не произошло. Камеры зафиксировали, что после удара дрон упал на землю.

Обнаружили его лишь спустя четыре часа. Вопреки первоначальным сообщениям, водитель туристического автобуса не сбивал беспилотник, а лишь заметил уже лежавший на земле аппарат, прижал его ногой и вызвал охрану. При этом взрывное устройство находилось отдельно от дрона — вероятно, оно отсоединилось при столкновении.

По информации Bild, на которую также ссылается Die Zeit, обнаруженный след ДНК предположительно совпадает с образцом, фигурировавшим в расследовании поджога груза DHL в 2024 году. Однако следствие пока не располагает доказательствами, подтверждающими прямую связь между этими эпизодами. Аналогичные диверсии с грузовыми отправлениями ранее расследовались в Великобритании и Польше, а в 2026 году власти Литвы предъявили обвинения пяти подозреваемым.

По данным следствия, использованный беспилотник был изготовлен кустарным способом и не являлся серийной коммерческой моделью, что затрудняло его обнаружение радарами. Он был оснащен пластичной взрывчаткой Semtex, а также веществом PETN.

После обнаружения дрона аэропорт временно прекратил работу, часть рейсов была перенаправлена. Расследование передано Федеральной прокуратуре Германии, которая рассматривает произошедшее как попытку совершения взрыва и опасное вмешательство в безопасность воздушного движения.

При этом многие обстоятельства остаются неясными. Следователи продолжают устанавливать место запуска беспилотника и личность его операторов. Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что все больше признаков указывает на возможную причастность российских структур. В частности, The Wall Street Journal пишет о вероятной связи с российским государством, а CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что США считают наиболее вероятной версию о причастности одной из российских спецслужб.

Официальных выводов о заказчиках атаки пока нет. Однако новые данные расследования свидетельствуют, что речь могла идти о тщательно подготовленной диверсионной операции, последствия которой могли оказаться значительно серьезнее, чем предполагалось в первые дни после инцидента.