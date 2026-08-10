Европа столкнулась с новым тревожным последствием аномальной жары и засухи. Уровень воды в Рейне опустился до исторического минимума, побив рекорд 1947 года, а специалисты предупреждают, что ситуация может стать еще хуже в ближайшие недели.

Рейн установил новый антирекорд

Впервые за всю историю наблюдений через Рейн в районе нидерландского Лобита проходит столь малый объем воды. Средний расход за последние сутки составил всего 614 кубометров в секунду, что ниже прежнего исторического минимума, установленного в 1947 году, когда этот показатель достигал 620 кубометров в секунду, передает NOS.

Особенно необычно то, что рекорд был побит уже в августе. В 1947 году столь низкий уровень воды был зафиксирован лишь 4 ноября. Даже во время сильнейших засух 2018 и 2022 годов расход воды оставался выше нынешнего.

По словам гидрометеоролога организации Deltares и Управления водных ресурсов Нидерландов Яна Веркаде, столь раннее и стремительное обмеление связано сразу с несколькими факторами.

«Из-за необычайно теплой весны снег в Швейцарии растаял примерно на три месяца раньше обычного. При этом дождей практически не было и нет, поэтому Рейн сейчас фактически продолжает терять воду», — пояснил эксперт.

Засуха охватила почти всю Западную Европу

2026 год уже называют одним из самых засушливых за всю историю наблюдений. С мая Западная Европа переживает одну волну жары за другой. Высокие температуры усиливают испарение, дефицит осадков остается экстремальным, а запасы грунтовых вод так и не восстановились после прошлогодней засухи.

Последствия ощущаются практически повсюду. Реки стремительно мелеют, ухудшается качество воды, страдают экосистемы, а судоходство становится все более затрудненным. Во многих регионах промышленность испытывает нехватку охлаждающей воды, а фермеры и садоводы столкнулись с запретами на забор воды для полива.

Возможен новый исторический минимум

Нынешний рекорд касается обычных условий течения реки. Однако в архивах существует еще более низкий показатель — 575 кубометров в секунду, зарегистрированный в феврале 1929 года. Тогда причиной стала сильная ледовая обстановка, которая препятствовала течению.

По мнению Веркаде, если засуха продолжится, уже в ближайшие недели Рейн может опуститься и ниже этой отметки.

Экономика уже ощущает последствия

Обмеление Рейна серьезно отражается на европейской экономике. Грузовые суда вынуждены перевозить меньше грузов, чтобы не сесть на мель. Некоторые водные пути, включая Делфтский канал и канал Твенте в Нидерландах, уже закрыты для судоходства.

Немецкий союз речного судоходства предупреждает, что вскоре движение по Рейну может полностью остановиться на участке между Кобленцем и Майнцем. В районе города Кауб уровень воды стремительно снижается, и суда могут потерять возможность проходить этот участок.

Климатологи предупреждают: это только начало

По оценке международной исследовательской группы World Weather Attribution, нынешняя засуха напрямую связана с изменением климата. Повышение температуры в Европе увеличивает вероятность подобных продолжительных засушливых периодов, главным образом из-за усиленного испарения влаги.

При этом ученые отмечают парадоксальную тенденцию: изменение климата приводит одновременно и к более сильным засухам, и к более масштабным наводнениям. В качестве примера специалисты напоминают лето 2021 года, когда сильнейшие ливни вызвали катастрофические паводки в Германии и Бельгии, а также рекордный уровень воды в Маасе.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели существенных осадков не ожидается. Это означает, что уровень воды в Рейне, вероятнее всего, продолжит снижаться.

Эксперты предупреждают, что нынешнее обмеление Рейна может оказаться лишь началом затяжного периода. Если прогнозы оправдаются, экстремально низкий уровень воды способен сохраняться не недели, а месяцы, создавая новые проблемы для экологии, транспорта и экономики Европы.