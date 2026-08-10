Тысячи жителей испанского анклава Сеута вышли на демонстрацию с требованием усилить контроль на границе и решить проблему с мигрантами, оставшимися в городе после событий конца июля. По данным испанских властей, тогда в Сеуту нелегально проникли более 70 тысяч человек, а попытки добраться до анклава унесли жизни 141 человека.

В испанской Сеуте, расположенной на северном побережье Африки и граничащей с Марокко, прошла многотысячная демонстрация. Ее участники выступили за единство жителей города, усиление пограничного контроля и более активную помощь со стороны центральных властей Испании.

Поводом для акции стали события последних дней июля, когда Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом мигрантов. Десятки тысяч человек попытались попасть на территорию испанского анклава. Большинство впоследствии вернулись в Марокко, однако несколько тысяч мигрантов по-прежнему остаются в Сеуте.

Акция прошла под лозунгом «С нас хватит. Сеута не сдается». С призывом выйти на улицы выступили представители христианской, мусульманской, иудейской и индуистской общин города.

По данным организаторов, в демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек. Полиция приводит более скромную оценку — примерно 5000 участников.

Как отмечает испанская газета El País, одной из причин массового выхода людей на улицы стало накопившееся среди местных жителей недовольство ситуацией.

Участники акции потребовали от правительства Испании жесткой реакции на массовое пересечение границы и большей солидарности со стороны остальных регионов страны. На улицах звучал лозунг: «Сеута — это тоже Испания».

Некоторые демонстранты рассказывали испанским СМИ, что чувствуют себя брошенными и считают, что центральные власти уделяют происходящему в анклаве недостаточно внимания.

Власти называют ситуацию невыносимой

Администрация Сеуты также обратилась к Мадриду с требованием принять дополнительные меры для обеспечения безопасности города. Местные власти настаивают на дальнейшем усилении пограничного контроля и требуют найти решение для тысяч мигрантов, которые после массового прорыва продолжают находиться в анклаве без законных оснований.

Особую проблему представляет большое количество несовершеннолетних. Более тысячи детей и подростков, прибывших без сопровождения взрослых, нуждаются в размещении и помощи.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал сложившуюся ситуацию невыносимой и заявил о необходимости поддержки со стороны центрального правительства.

По официальным данным Испании, в последние дни июля в Сеуту нелегально проникли более 70 тысяч человек. Некоторые пытались добраться до испанской территории вплавь или на лодках, другие преодолевали высокие заграждения, отделяющие Сеуту от Марокко.

Попытки попасть в анклав сопровождались многочисленными трагедиями. По имеющимся данным, 141 человек погиб, пытаясь достичь территории Сеуты.

Испании потребовалось некоторое время, чтобы взять ситуацию под контроль. Первоначально действия Мадрида вызвали критику со стороны ряда государств Евросоюза, однако после экстренных консультаций напряженность удалось снизить.

Спор Испании и Италии продолжается

При этом разногласия сохраняются между Испанией и Италией. После событий в Сеуте итальянские власти ввели пограничные проверки для людей, прибывающих из Испании.

Мадрид считает подобные меры необоснованными и подчеркивает, что ни один из мигрантов, проникших в Сеуту во время массового прорыва, не добрался до европейской материковой части Испании.

В ответ испанские власти также начали проверять пассажиров, прибывающих из Италии через аэропорты и морские порты.

Несмотря на то что массовый прорыв через границу удалось остановить, последствия кризиса для Сеуты далеко не исчерпаны. Тысячи мигрантов остаются в небольшом анклаве, а местные жители все настойчивее требуют от Мадрида конкретных решений, усиления безопасности и доказательств того, что Сеута не останется один на один с последствиями миграционного кризиса.