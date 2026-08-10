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Странные звуки из России не дают покоя финнам: пограничникам сообщают о них почти каждый день 3 1054

В мире
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница Финляндия - Россия

Фото: Пограничная служба Финляндии

Жители приграничных районов на юго-востоке Финляндии регулярно сообщают пограничникам о необычных звуках, доносящихся с российской стороны, а также о незнакомых людях вблизи границы. На фоне напряженной международной обстановки и сообщений об инцидентах с беспилотниками финны стали гораздо внимательнее относиться ко всему необычному.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии продолжает получать от местных жителей сообщения о подозрительных или необычных событиях в районе восточной границы. По данным Yle, такая информация поступает несколько раз в неделю, а сообщения о различных наблюдениях в приграничье пограничники получают практически ежедневно.

Как рассказал заместитель начальника Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта, живущие рядом с границей люди хорошо знают свою местность и обычно способны отличить привычные явления от чего-то необычного.

При этом международная обстановка и участившиеся сообщения об атаках беспилотников заметно изменили отношение людей к происходящему вокруг.

«Сейчас люди стали более внимательными и чаще сообщают о подозрительных вещах», — отметил Вирта.

Чаще всего обращения местных жителей связаны с самолетами. Однако пограничникам рассказывают и о других необычных явлениях — например, о непонятных звуках, которые доносятся с российской стороны границы.

По словам Вирта, жители приграничных районов и сами хотят понимать, что происходит поблизости, поэтому обращают внимание на то, что раньше, возможно, не вызвало бы особого беспокойства.

Пограничная служба, в свою очередь, внимательно изучает поступающую информацию и при необходимости реагирует на сообщения.

Летом жители также неоднократно информировали пограничников о незнакомых людях, которых прежде не видели в этих местах. Подозрение могут вызвать, например, неизвестные, передвигающиеся рядом с границей пешком или на велосипеде.

Вирта подчеркнул, что в приграничных районах бывают и обычные туристы, однако для пограничников важна любая подобная информация. Поэтому местных жителей просят продолжать сообщать обо всем необычном, что они замечают возле восточной границы.

Повышенное внимание к происходящему имеет и вполне конкретные причины. В июле в районе Иматры два человека незаконно пересекли российско-финляндскую границу и оказались на территории Финляндии. Их задержали недалеко от границы.

Ситуация на восточной границе Финляндии остается необычной и из-за действующих ограничений. В Юго-Восточной Финляндии все пограничные пункты пропуска, за исключением Вайниккала, закрыты. Через Вайниккала по-прежнему осуществляется грузовое железнодорожное сообщение.

Пограничники не утверждают, что необычные звуки или появление незнакомцев обязательно свидетельствуют о каких-либо опасных действиях. Однако в нынешней обстановке любая информация из приграничных районов может оказаться важной, поэтому жителей просят не игнорировать непривычные события и сообщать о них Пограничной службе.

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#Финляндия #туризм #граница #безопасность #беспилотники #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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