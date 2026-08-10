В Одесской области Украины вечером 10 августа потерпел крушение истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Самолет выполнял боевое задание. Летчику удалось катапультироваться, после чего его доставили в больницу.

О потере истребителя сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

«Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, чрезвычайная ситуация произошла во время пуска авиационной ракеты. Самолет загорелся, после чего пилот потерял возможность управлять машиной.

Летчик успел катапультироваться. После происшествия его доставили в медицинское учреждение. Подробностей о состоянии пилота пока не приводится.

Обстоятельства и точные причины крушения истребителя устанавливаются.

Напомним, 29 июля во время выполнения боевой задачи по перехвату воздушных целей украинские военные потеряли связь с истребителем F-16. Сообщалось, что на борту самолета возникла нештатная ситуация. Пилоту также удалось успешно катапультироваться.

Таким образом, за короткий период Воздушные силы Украины сообщили уже о второй потере истребителя при выполнении боевого задания. В обоих случаях пилоты смогли вовремя катапультироваться и выжить.