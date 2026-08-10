Во Франции выясняют обстоятельства серьезного инцидента с популярной игрушкой-антистресс. Восьмилетний мальчик получил ожоги второй степени после того, как наполненный гелеобразной массой мячик squishy взорвался у него перед лицом. Теперь следователям предстоит установить, был ли причиной несчастного случая дефект товара.

Французские власти начали расследование после того, как восьмилетний ребенок получил серьезные ожоги во время игры с популярным мячиком-антистресс squishy, передает NOS.

Инцидент произошел 24 июля 2026 года. Как сообщили в прокуратуре французскому изданию Le Parisien, мальчик получил ожоги второй степени лица и груди. В момент происшествия он играл с эластичным мячиком, внутри которого находилась мягкая, легко деформируемая масса.

По словам матери ребенка, игрушку Cool Mix Supergel она купила ему в магазине Smyths Toys. Позднее женщина рассказала в социальных сетях о произошедшем, однако затем публикация была удалена.

Мать вспоминала, что сын прибежал к ней в панике. Она попыталась убрать гель, оказавшийся вокруг его рта, однако вместе с веществом начала отходить и кожа. В этот момент женщина поняла, что ребенок получил серьезные повреждения.

Как сообщает региональная газета La Voix du Nord, мать мальчика обратилась в полицию.

Теперь прокуратуре предстоит установить точную причину происшествия. Следствие должно выяснить, идет ли речь о случайном причинении вреда здоровью или же травмы ребенка связаны с возможным дефектом игрушки.

Подобные игрушки уже вызывали вопросы

В конце июня в американском штате Западная Вирджиния пострадала 13-летняя девочка. Силиконовый мяч-антистресс взорвался в автомобиле, который стоял под палящим солнцем на парковке, сообщил телеканал CBS.

В токсикологическом центре, куда обратилась пострадавшая, заявили, что подобные происшествия не являются единичными. Только за предыдущую неделю специалисты получили около шести сообщений о похожих случаях.

Инцидент произошел на фоне растущего внимания к безопасности некоторых разновидностей squishy. Еще в начале июля несколько магазинов прекратили продажу так называемых squishy dumplings после публикации результатов исследования бельгийской газеты Het Laatste Nieuws.

Исследование показало, что при нагревании таких игрушек могут выделяться потенциально опасные вещества. Среди обнаруженных соединений назывались ксилол, производные бензола и нафталина — вещества, связанные в том числе с продуктами переработки нефти.

После публикации результатов исследования некоторые продавцы решили убрать подобные товары из ассортимента.

Опасения вызывают не только эта игрушка

Специалисты предупреждают, что проблемы могут касаться и других популярных игрушек-антистресс — так называемых squishy dumplings, выполненных в виде разноцветных азиатских пельменей. Благодаря роликам в TikTok они стали настоящим хитом продаж.

Однако исследование токсиколога Яна Титгата из Католического университета Лёвена, проведенное для бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, показало, что в некоторых таких игрушках содержатся потенциально опасные химические вещества.

Что обнаружили ученые

Эксперты нашли в игрушках ксилол, производные бензола и нафталина.

«Эти вещества естественным образом присутствуют в сырой нефти. Именно поэтому игрушки имеют характерный химический запах», — объяснил Титгат.

По его словам, такие соединения могут вызывать у детей головную боль, головокружение, тошноту, проблемы с концентрацией внимания, а также раздражение дыхательных путей.

Не меньшее беспокойство вызывает и длительный контакт кожи с подобными веществами.

«Дети постоянно играют руками. Это может привести к аллергическим реакциям, покраснению и зуду. Кроме того, эти вещества растворяют естественный жировой слой кожи, из-за чего она становится более сухой и хуже защищенной от солнечных лучей», — предупредил специалист.

«Это все равно что испачкать руки бензином»

Токсиколог сравнил игру с подобными игрушками с ситуацией, когда человек случайно пачкает руки бензином во время заправки автомобиля.

«Взрослые ведь не трогают бензин голыми руками без необходимости. От этого не становится плохо сразу, но назвать это полезным нельзя. Такие же ощущения вызывают у меня эти игрушки», — отметил он.

Эксперт рекомендует родителям выбрасывать игрушки с сильным химическим запахом. Если запах отсутствует или почти не ощущается, риск, по его мнению, значительно ниже.

Расследование должно установить, почему игрушка лопнула и действительно ли ее содержимое стало причиной ожогов ребенка. Властям также предстоит выяснить, был ли произошедший случай единичным или он может свидетельствовать о проблемах с безопасностью этой продукции.