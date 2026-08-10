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Жара установила новый рекорд: Западная Европа пережила беспрецедентное лето 1 832

В мире
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: солнце
ФОТО: Unsplash

Западная Европа установила новый климатический рекорд: прошедшие июнь и июль стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. При этом Восточная Европа, включая северные регионы континента, избежала столь экстремальной жары.

Западная Европа пережила самые жаркие июнь и июль с начала инструментальных наблюдений. По данным Службы по изменению климата Copernicus (C3S), средняя температура за два летних месяца достигла 21,62 градуса.

Это на 2,79 градуса выше среднего значения, рассчитанного для периода 1991–2020 годов, что подчеркивает масштаб нынешней аномалии.

Однако рекордная жара затронула не весь континент. В Восточной Европе и Скандинавии температура оставалась значительно ниже, поэтому в целом по Европе июль занял лишь 11-е место среди самых теплых месяцев за всю историю наблюдений. Средняя температура на континенте составила 20,49 градуса.

Это означает, что нынешнее лето оказалось крайне неоднородным: пока западные страны страдали от продолжительных волн жары, восточная часть Европы переживала более умеренную погоду.

В мировом масштабе июль 2026 года также вошел в число самых теплых за всю историю наблюдений. По данным Copernicus, его средняя температура составила около 16,9 градуса, что делает его вторым самым жарким июлем после 2024 года.

Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит июлю 2023 года, когда средняя глобальная температура достигла 16,95 градуса.

Несмотря на то что мировой рекорд не был обновлен, температура в июле 2026 года оказалась на 1,47 градуса выше среднего уровня доиндустриального периода. Этот показатель остается одним из ключевых индикаторов долгосрочного потепления климата.

Новые данные Copernicus показывают, что экстремальные температурные явления продолжают затрагивать разные регионы мира, хотя их интенсивность может существенно различаться даже внутри Европы.

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#погода #Европа #глобальное потепление #жара #аномалия #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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