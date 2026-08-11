Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Колумбия признала претензии Израиля на Голанские высоты 0 224

В мире
Дата публикации: 11.08.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Голанские высоты

Новое ультраправое правительство Колумбии объявило о признании претензии Израиля на Голанские высоты. Тем самым Колумбия стала второй после США страной мира, принявшей такое решение.

Колумбия вслед за США стала второй страной мира, признавшей претензии Израиля на Голанские высоты, которые он захватил у Сирии в 1967 году. Об этом решении новое ультраправое правительство Колумбии объявило в понедельник, 10 августа.

"Правительство Колумбии признает суверенитет Израиля над этой территорией, а также право этого государства на защиту от внешних угроз", - указывается в заявлении МИД Колумбии, опубликованном на платформе X. Кроме того, власти в Боготе отметили, что "сохранение контроля и суверенитета Израиля над Голанскими высотами является важной составляющей его национальной обороны".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар поблагодарил за это решение вступившего в должность 7 августа президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэлью. По словам Саара, они договорились об этом шаге в колумбийском городе Барранкилья за день до инаугурации.

Предшественник де ла Эсприэльи, крайне левый экс-глава государства Густаво Петро, ​​резко критиковал военные действия Израиля в секторе Газа, приостновил дипломатические отношения с Израилем и остановил импорт израильского оружия в Колумбию.

Спор вокруг Голанских высот

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В июле генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подтвердил, что Голанские высоты являются частью Сирии, назвав израильскую оккупацию "совершенно неприемлемой".

×
Читайте нас также:
#США #Израиль #ООН #Сирия #Колумбия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: граница Литвы
Изображение к статье: После обстрела
Изображение к статье: Асад и Путин
Изображение к статье: Башня в Вильнюсе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кейт Миддлтон и принц Уильям
Lifenews
Изображение к статье: Риз Уизерспун раскрывает 7 секретов воспитания детей
Люблю!
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Альпы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кейт Миддлтон и принц Уильям
Lifenews
Изображение к статье: Риз Уизерспун раскрывает 7 секретов воспитания детей
Люблю!
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео