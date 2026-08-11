Новое ультраправое правительство Колумбии объявило о признании претензии Израиля на Голанские высоты. Тем самым Колумбия стала второй после США страной мира, принявшей такое решение.

Колумбия вслед за США стала второй страной мира, признавшей претензии Израиля на Голанские высоты, которые он захватил у Сирии в 1967 году. Об этом решении новое ультраправое правительство Колумбии объявило в понедельник, 10 августа.

"Правительство Колумбии признает суверенитет Израиля над этой территорией, а также право этого государства на защиту от внешних угроз", - указывается в заявлении МИД Колумбии, опубликованном на платформе X. Кроме того, власти в Боготе отметили, что "сохранение контроля и суверенитета Израиля над Голанскими высотами является важной составляющей его национальной обороны".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар поблагодарил за это решение вступившего в должность 7 августа президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэлью. По словам Саара, они договорились об этом шаге в колумбийском городе Барранкилья за день до инаугурации.

Предшественник де ла Эсприэльи, крайне левый экс-глава государства Густаво Петро, ​​резко критиковал военные действия Израиля в секторе Газа, приостновил дипломатические отношения с Израилем и остановил импорт израильского оружия в Колумбию.

Спор вокруг Голанских высот

Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В июле генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш подтвердил, что Голанские высоты являются частью Сирии, назвав израильскую оккупацию "совершенно неприемлемой".