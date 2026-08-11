Парламент Венгрии избрал президентом страны бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку. Более десяти лет назад он лишился своего поста после критики судебной реформы правительства Виктора Орбана.

Парламент Венгрии во вторник избрал новым президентом страны бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против проголосовали шесть парламентариев.

Бака хорошо известен в юридических кругах Европы. С 1991 по 2008 год он работал судьей Европейского суда по правам человека, а затем возглавил Верховный суд Венгрии.

Однако уже в 2012 году он был досрочно освобожден от должности после публичной критики судебной реформы правительства Виктора Орбана. Тогда власти снизили обязательный пенсионный возраст для судей с 70 до 62 лет, а сам Бака назвал происходящее «чисткой судебной системы».

Избрание Баки стало одним из первых заметных кадровых решений после смены власти в стране. Новый премьер-министр Петер Мадьяр ранее заявлял, что рассчитывает провести масштабные государственные реформы, включая изменение конституции.

Первоначально Мадьяр предлагал выдвинуть на пост президента легендарную шахматистку Юдит Полгар, однако она отказалась. После этого премьер подвергся критике за то, что не организовал обещанное общественное обсуждение кандидатуры.

По словам главы правительства, новый президент будет занимать должность лишь до завершения подготовки новой конституции. Предполагается, что работа над новым основным законом страны займет от одного до полутора лет, а обсуждение документа с участием общества должно начаться уже в следующем месяце.

Необходимость новых выборов возникла после того, как в июле были приняты поправки к Конституции, досрочно завершившие полномочия предыдущего президента Тамаша Шуйока. Эти изменения инициировала правящая партия «Тиса», которая пришла к власти после победы на выборах.

Таким образом, избрание Андраша Баки стало частью более масштабных политических изменений в Венгрии, где новое руководство заявляет о намерении реформировать государственные институты и принять новую конституцию.