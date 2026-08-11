В июле мишенью российской пропаганды стали дискуссии о возможности исключения из Конституции положения, запрещающего размещение ядерного оружия в Литве, сообщили во вторник военные аналитики.

Утверждается, что официальные лица Кремля не брезговали угрозами в адрес Литвы и заявляли, что размещение ядерного оружия на восточном фланге Альянса вынудит Россию отреагировать конвенциональными средствами.

По данным военных, российские пропагандисты „стремились запугать литовское общество, утверждая, что такими решениями страны Балтии приближаются к Третьей мировой войне, а Литву может постигнуть „судьба Украины“.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что размещение ядерного оружия в Литве снизит безопасность государства и вынудит Россию принять ответные меры.

Как отмечают военные аналитики, не исключено, что Россия продолжит поддерживать актуальность темы ядерных вооружений, сеять недовольство в литовском обществе и препятствовать процессам принятия решений в области оборонной политики.

Как сообщало агентство BNS, в начале июля Сейм начал рассмотрение предложения об исключении из Конституции положения о размещении ядерного оружия в Литве.

В настоящее время 137-я статья Конституции гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств.

Вооруженные силы Литвы также указали, что наблюдают за продолжающейся враждебной информационной кампанией о якобы активном участии стран НАТО в организации и осуществлении атак украинских беспилотников.

Отмечается, что атаки украинских дронов на цели в Ленинградской области провоцируют враждебные сообщения о якобы предоставленной Киеву возможности использовать воздушное пространство или военную инфраструктуру стран Балтии.

Весьма вероятно, что с помощью этой коммуникации Кремль стремится убедить внутреннюю аудиторию в том, что Россия воюет с Североатлантическим альянсом, и тем самым оправдать неспособность защититься от атак украинских дронов.

Высшие должностные лица страны не раз подчеркивали, что Литва не предоставляет свое воздушное пространство беспилотным летательным аппаратам других государств.

Еще на прошлой неделе министр обороны Робертас Каунас отметил, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру в Балтийском регионе с использованием украинских дронов.

В российском информационном пространстве в июле внимание было также направлено на саммит НАТО в Анкаре.

В сообщениях утверждалось, что Альянс агрессивен, а его цель – нанести России стратегическое поражение. Пропаганда стремилась убедить в том, что НАТО продолжает милитаризацию и эскалацию ситуации.

В контексте саммита российские государственные СМИ заявляли, что поддержка Украины раскалывает НАТО, а западные общества больше не заинтересованы в финансовой помощи Киеву.

В июле Россия продолжала традиционную риторику о якобы имеющей место дискриминации русскоязычных в странах Балтии, а Литву обвиняли в проведении русофобской политики и стремлении политизировать сферы спорта и культуры.