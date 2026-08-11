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Ливан пошел на беспрецедентный шаг: такого на Ближнем Востоке еще не было 0 471

В мире
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парламент Ливана

Парламент Ливана 11 августа проголосовал за полную отмену смертной казни. Страна, где казни фактически не проводились более 20 лет, теперь исключила высшую меру наказания из законодательства. Министр юстиции Адель Нассар назвал решение историческим.

Ливанский парламент во вторник поддержал законопроект об отмене смертной казни. Таким образом, существовавший в стране более двух десятилетий фактический мораторий получил законодательное закрепление.

Последний смертный приговор в Ливане был приведен в исполнение в 2004 году. Однако до сих пор высшая мера наказания оставалась предусмотренной законодательством, а суды сохраняли возможность выносить смертные приговоры.

Работа над реформой продолжалась несколько месяцев. В феврале 2026 года инициативу в принципе поддержал парламентский Комитет по правам человека. Затем документ рассматривался Комитетом по вопросам управления и правосудия, а в июле прошел очередной этап парламентской процедуры.

Предыдущая попытка провести окончательное голосование не состоялась из-за отсутствия кворума. Однако 11 августа депутаты смогли принять закон.

Министр юстиции Ливана Адель Нассар назвал решение «историческим». По данным издания Entrevue, Ливан стал первой страной Ближнего Востока, полностью отменившей смертную казнь.

Отмена смертной казни завершает более чем 20-летний период, когда она сохранялась в законодательстве Ливана, но фактически не применялась. Теперь отказ от высшей меры наказания закреплен на законодательном уровне, что может стать важным прецедентом для всего региона.

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#ближний восток #права человека #парламент #Ливан #смертная казнь #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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