Служба безопасности Швеции (Säpo) сообщила, что выявила и остановила разведывательную операцию, которую связывает со Службой внешней разведки России. По версии шведской стороны, ее целью было получение информации о принятии решений в стране, влияние на общественное мнение и дискредитация Швеции, Евросоюза и НАТО.

Как заявили в Säpo, операция готовилась и координировалась российской Службой внешней разведки на протяжении длительного времени.

По данным шведской спецслужбы, одной из задач было получение сведений о том, как в Швеции принимаются политические и другие важные решения. В дальнейшем эту информацию, как утверждает Säpo, предполагалось использовать для проведения операций влияния и воздействия на общественное мнение.

Кроме того, шведская сторона считает, что действия были направлены на подрыв доверия к самой Швеции, а также к Европейскому союзу и НАТО.

В операции участвовал сотрудник дипмиссии

Как утверждает Säpo, к разведывательной деятельности был привлечен агент, находившийся в одной из иностранных дипломатических миссий на территории Швеции.

По информации спецслужбы, он действовал конспиративно и занимался сбором сведений. Дополнительные подробности о его личности и дипломатическом представительстве в сообщении не приводятся.

Заместитель оперативного руководителя Säpo Кристоффер Веделин заявил, что после получения информации о попытках влияния служба предприняла необходимые меры.

«Когда Säpo стало известно о попытках влияния, мы приняли меры для защиты ключевых интересов Швеции и предотвращения дальнейшего вмешательства», — сообщил Веделин.

Таким образом, шведские власти считают операцию не просто попыткой сбора разведывательной информации, но и частью деятельности по влиянию на внутренние процессы страны. Säpo заявляет, что вмешательство удалось остановить, однако подробности проведенной операции и принятых контрмер пока не раскрываются.