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«Мы на пороге большой войны» 0 796

В мире
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич

Поезидент Сербии: "Страны не предпринимают никаких шагов, чтобы избежать глобальной эскалации."

Вучич предрек начало «большой войны»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для формирования новых контуров мировой политики в ближайшие годы будут использоваться все более разрушительные средства. По его словам, страны не предпринимают никаких шагов, чтобы избежать глобальной эскалации.

«Мне кажется, мы находимся на пороге большой войны. Именно поэтому я надеялся, что кто-то уже предпримет шаги, чтобы этого избежать. Но этого не случилось и в ближайшее время не случится. А значит, мы на пороге чего-то значительно более серьезного», — сказал Вучич в подкасте председателя правления медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

По мнению президента Сербии, в ближайшие пять лет ведущие мировые державы будут стремиться к большей самостоятельности и меньшей зависимости от внешних сил.

Главными центрами силы в «новом мире» Вучич считает США и Китай, - сообщает RTVI US.- За ними, по его прогнозу, будет следовать Евросоюз, а затем — блок из России, Индии и других крупных региональных держав.

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#США #война #Индия #геополитика #Евросоюз #Китай #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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