Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасный гость в небе Молдовы: радары обнаружили российский беспилотник 0 259

В мире
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон

Во время российской атаки на Одесскую область Украины беспилотник на короткое время нарушил воздушное пространство Молдовы. По предварительной оценке молдавских военных, это был реактивный дрон типа «Герань-3» — вариант беспилотника семейства Shahed.

Во время российской атаки на Одесскую область в понедельник российский беспилотник на короткое время залетел в воздушное пространство Молдовы, сообщила Служба воздушных операций молдавской армии.

Радары Молдовы в понедельник в 23.41 зафиксировали объект, двигавшийся со стороны украинского села Степановка. Он пересек границу Молдовы и пролетел над селом Приозерное Слободзейского района, сообщили в Службе воздушных операций.

Спустя минуту летательный аппарат покинул воздушное пространство Молдовы и вернулся на территорию Украины к северу от Степановки.

Судя по очертаниям объекта, это был беспилотник «Герань-3», то есть реактивный дрон типа Shahed.

В сообщениях Воздушных сил Украины о воздушной угрозе примерно в это же время также говорилось о движении реактивного беспилотника в Одесской области в районе населенных пунктов возле границы с Молдовой.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на территории Молдовы упал и взорвался управляемый боевой беспилотник.

Согласно предварительному заключению специалистов, упавший аппарат мог быть так называемой ракетой-дроном — реактивным беспилотником.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на территории Молдовы были обнаружены обломки 28 ракет или беспилотников. В 12 случаях в упавших летательных аппаратах были обнаружены взрывчатые вещества.

Министерство иностранных дел Молдовы в понедельник сообщило об отзыве посла страны в Москве для консультаций.

Как пояснили в ведомстве, решение связано с воскресным инцидентом, когда на территории Молдовы упал боевой беспилотник.

Таким образом, новый эпизод стал очередным случаем попадания российских средств воздушного нападения в воздушное пространство Молдовы. На фоне повторяющихся инцидентов Кишинев уже предпринял дипломатический шаг, отозвав своего посла в Москве для консультаций.

×
Читайте нас также:
#Украина #безопасность #дипломатия #Молдова #беспилотники #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: граница Литвы
Изображение к статье: После обстрела
Изображение к статье: Асад и Путин
Изображение к статье: Башня в Вильнюсе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: покрышки
Наша Латвия
Изображение к статье: Кейт Миддлтон и принц Уильям
Lifenews
Изображение к статье: Риз Уизерспун раскрывает 7 секретов воспитания детей
Люблю!
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: покрышки
Наша Латвия
Изображение к статье: Кейт Миддлтон и принц Уильям
Lifenews
Изображение к статье: Риз Уизерспун раскрывает 7 секретов воспитания детей
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео