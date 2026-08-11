Во время российской атаки на Одесскую область Украины беспилотник на короткое время нарушил воздушное пространство Молдовы. По предварительной оценке молдавских военных, это был реактивный дрон типа «Герань-3» — вариант беспилотника семейства Shahed.

Во время российской атаки на Одесскую область в понедельник российский беспилотник на короткое время залетел в воздушное пространство Молдовы, сообщила Служба воздушных операций молдавской армии.

Радары Молдовы в понедельник в 23.41 зафиксировали объект, двигавшийся со стороны украинского села Степановка. Он пересек границу Молдовы и пролетел над селом Приозерное Слободзейского района, сообщили в Службе воздушных операций.

Спустя минуту летательный аппарат покинул воздушное пространство Молдовы и вернулся на территорию Украины к северу от Степановки.

Судя по очертаниям объекта, это был беспилотник «Герань-3», то есть реактивный дрон типа Shahed.

В сообщениях Воздушных сил Украины о воздушной угрозе примерно в это же время также говорилось о движении реактивного беспилотника в Одесской области в районе населенных пунктов возле границы с Молдовой.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на территории Молдовы упал и взорвался управляемый боевой беспилотник.

Согласно предварительному заключению специалистов, упавший аппарат мог быть так называемой ракетой-дроном — реактивным беспилотником.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на территории Молдовы были обнаружены обломки 28 ракет или беспилотников. В 12 случаях в упавших летательных аппаратах были обнаружены взрывчатые вещества.

Министерство иностранных дел Молдовы в понедельник сообщило об отзыве посла страны в Москве для консультаций.

Как пояснили в ведомстве, решение связано с воскресным инцидентом, когда на территории Молдовы упал боевой беспилотник.

Таким образом, новый эпизод стал очередным случаем попадания российских средств воздушного нападения в воздушное пространство Молдовы. На фоне повторяющихся инцидентов Кишинев уже предпринял дипломатический шаг, отозвав своего посла в Москве для консультаций.