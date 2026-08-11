Власти лондонского района Вестминстер предложили запретить посетителям пабов пить алкоголь стоя у барной стойки. Инициатива, направленная на борьбу с чрезмерным употреблением спиртного, уже вызвала резкую критику со стороны мэра Лондона, владельцев заведений и представителей индустрии развлечений.

В центре Лондона разгорается спор вокруг новой инициативы городских властей, которая может изменить одну из самых известных британских традиций. Совет района Вестминстер предлагает запретить так называемое «вертикальное распитие» алкоголя — употребление напитков стоя у барной стойки, передает New York Post.

Авторы проекта считают, что такая мера поможет сократить случаи чрезмерного употребления алкоголя и сделать ночную жизнь более безопасной. Вместо этого пабы предлагается перевести на обслуживание за столиками.

Если изменения вступят в силу, новые лицензии на продажу алкоголя смогут получать только те заведения, которые увеличат количество посадочных мест и будут подавать напитки и еду исключительно через официантов.

По мнению городских властей, такой подход позволит уменьшить число посетителей, собирающихся у открытых барных стоек, и будет способствовать более спокойному отдыху.

Однако инициатива встретила жесткое сопротивление. Мэр Лондона Садик Хан назвал подобную политику ограничительной и вредной для экономики. По его словам, в тот момент, когда индустрия гостеприимства нуждается в поддержке, власти предлагают правила, которые могут только осложнить работу заведений.

Хан заявил, что намерен использовать свои полномочия, чтобы противостоять инициативе и защитить лондонские бары, рестораны и ночные заведения.

В самом Вестминстере признают, что именно этот район является крупнейшим центром ночной жизни Великобритании. Здесь расположены сотни лицензированных заведений, а также такие известные площадки, как Лондонский Палладиум, Королевская опера и Comedy Store. По оценкам городских властей, экономика вечерних развлечений приносит району около 5 млрд долларов в год и обеспечивает работой примерно 80 тысяч человек.

Эксперты предупреждают, что новые ограничения могут привести к снижению доходов заведений, уменьшению их вместимости и росту расходов.

Исполнительный директор Ассоциации индустрии ночной жизни Майкл Килл напомнил, что возможность выпить пинту стоя всегда была частью британской пабной культуры.

По его словам, именно у барной стойки люди встречаются с друзьями, знакомятся, общаются и вместе смотрят спортивные трансляции. Если заменить такие пространства дополнительными столиками, это изменит сам характер британских пабов, сократит число посетителей и создаст новые финансовые трудности для бизнеса, который и без того испытывает серьезное давление.

Пока речь идет лишь о проекте новой политики, и окончательное решение еще не принято. Однако уже сейчас предложение вызвало широкую общественную дискуссию, поскольку для многих британцев возможность выпить пиво стоя у барной стойки считается неотъемлемой частью культуры традиционных пабов.