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Путин увидел шанс сломить Украину, война затянется до 2027 года - ISW 2 1171

В мире
Дата публикации: 11.08.2026
УНИАН
Изображение к статье: После обстрела

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на переговоры и будет затягивать войну до следующего года, поскольку уверен, что может воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков Patriot, чтобы заставить Украину подчиниться его максималистским требованиям.

Как пишут аналитики Института изучения войны, переориентация производственных усилий на баллистические ракеты свидетельствует о намерении Кремля использовать предстоящую зиму для того, чтобы сломить волю Украины к сопротивлению.

"Кремль считает, что может использовать дефицит ракет-перехватчиков в Украине, чтобы избежать необходимости вступать в содержательные переговоры или идти на уступки по своим максималистским требованиям. Недавнее резкое сокращение поставок противоракетных комплексов Patriot будет способствовать затягиванию войны до 2027 года", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, Путин убежден, что Россия может выиграть войну на истощение, если российские войска будут сохранять инициативу и продвигаться по всему театру военных действий, одновременно обстреливая украинские города и инфраструктуру, и исчерпать как способность Украины к обороне, так и западную поддержку Украины.

"Нехватка ракет Patriot дает России возможность нанести Украине очень серьезный ущерб в предстоящую зиму и, следовательно, будет способствовать задержке значимых переговоров и затягиванию войны", - уверены они.

При этом в ISW прогнозируют, что Россия будет все активнее атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой 2026/2027 годов и уже в ближайшие недели начнет масштабные удары по энергетической инфраструктуре Киева с целью сорвать усилия Украины по укреплению энергетических объектов.

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#Украина #война #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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