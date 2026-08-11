Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на переговоры и будет затягивать войну до следующего года, поскольку уверен, что может воспользоваться дефицитом ракет-перехватчиков Patriot, чтобы заставить Украину подчиниться его максималистским требованиям.

Как пишут аналитики Института изучения войны, переориентация производственных усилий на баллистические ракеты свидетельствует о намерении Кремля использовать предстоящую зиму для того, чтобы сломить волю Украины к сопротивлению.

"Кремль считает, что может использовать дефицит ракет-перехватчиков в Украине, чтобы избежать необходимости вступать в содержательные переговоры или идти на уступки по своим максималистским требованиям. Недавнее резкое сокращение поставок противоракетных комплексов Patriot будет способствовать затягиванию войны до 2027 года", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, Путин убежден, что Россия может выиграть войну на истощение, если российские войска будут сохранять инициативу и продвигаться по всему театру военных действий, одновременно обстреливая украинские города и инфраструктуру, и исчерпать как способность Украины к обороне, так и западную поддержку Украины.

"Нехватка ракет Patriot дает России возможность нанести Украине очень серьезный ущерб в предстоящую зиму и, следовательно, будет способствовать задержке значимых переговоров и затягиванию войны", - уверены они.

При этом в ISW прогнозируют, что Россия будет все активнее атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой 2026/2027 годов и уже в ближайшие недели начнет масштабные удары по энергетической инфраструктуре Киева с целью сорвать усилия Украины по укреплению энергетических объектов.