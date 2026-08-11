Китай обеспечивает 97% мировых поставок человекоподобных роботов, сообщает агентство Bloomberg. В первой половине 2026 года в мире было поставлено около 19,1 тысячи гуманоидных роботов - почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2025-го (5 100 роботов), - пишет Deutsche Welle.

Лидер на этом рынке - компания AgiBot из Шанхая. За шесть месяцев AgiBot поставила около 8 400 роботов - это примерно 44% от общего объема мировых поставок. На втором месте - Unitree из Ханчжоу (5 900 единиц). Эти показатели существенно превосходят объемы поставок ведущих американских компаний, таких как Tesla, Figure AI и Agility Robotics.

В конце июля США запретили импорт гуманоидных и четвероногих роботов, а также ряда комплектующих к ним. Ограничения обосновали тем, что импортируемые из-за границы роботы могут использоваться для шпионажа и слежки за американцами. Власти подчеркивали, что мера не направлена против какой-либо конкретной страны. Тем не менее новые правила прежде всего перекрыли доступ на рынок США китайским производителям.