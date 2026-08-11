Решение Вильнюсского самоуправления прекратить прием письменных обращений и жалоб от жителей на русском языке вызывает вопросы у министра социальной защиты и труда Литвы Инги Ругинене. По ее словам, подобные инициативы способствуют изоляции в обществе.

«Дискуссия о знании или незнании русского языка выглядит очень странно», — сказала министр во вторник в эфире радиостанции Ziniu radijas.

Она подчеркнула, что выступает за использование государственного языка, но обратила внимание на то, что часть граждан, особенно пожилого возраста, «как говорят, так и говорят».

«Мне кажется, это также связано с элементарным уважением. Либо мы усиливаем изоляцию и делим людей на хороших и плохих, на тех, кто с нами или не с нами. Мне такой подход не очень нравится», — отметила Ругинене.

Как ранее сообщало агентство BNS, на прошлой неделе мэрия Вильнюса заявила о прекращении приема письменных заявлений и жалоб на русском языке. Информация на этом и других языках стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), будет предоставляться только устно, если конкретный сотрудник им владеет.

От использования русского языка также отказались на сайте самоуправления и в системе электронной очереди.

Этот шаг муниципалитета подверг сомнению и коллега Ругинене по партии Миндаугас Синкявичюс. По его словам, возникает вопрос о мотивах такого решения — является ли это политической инициативой или коммуникационным ходом.

Мэр столицы Валдас Бянкунскас, в свою очередь, утверждает, что данное решение является частью последовательной политики муниципалитета.