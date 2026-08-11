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Трамп тайно покинул саммит НАТО в Турции из-за угрозы Ирана 2 415

В мире
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: трамп на трапе самолета

В начале июля президент США Дональд Трамп покинул Анкару на военно-транспортном самолете, а не на официальном борту номер один, как это планировалось ранее.

Несмотря на официальные заявления Белого дома о том, что глава государства находится в своем президентском авиалайнере, реальный маршрут его передвижения был изменен в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Согласно информации журналистов, для реализации плана была разыграна целая операция. В Анкаре на глазах у представителей прессы Трамп поднялся на борт президентского самолета. Однако спустя несколько минут после этого его тайно переправили на меньшее судно - Air Force C-32A - с помощью фургона для перевозки еды.

Оставшийся в аэропорту президентский авиалайнер Air Force One фактически выполнил роль "приманки". На его борту продолжали находиться журналисты и часть сотрудников аппарата Белого дома.

Как отмечают источники, большинство из них не были уведомлены о подмене и были уверены, что президент летит в составе их группы до самого прибытия в пункт назначения.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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