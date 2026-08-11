Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии выросло как минимум до 132 человек. Более 570 человек получили ранения, десятки зданий разрушены. Спасатели продолжают искать людей под завалами, передает NOS.

По данным колумбийских СМИ, которые ссылаются на Ассоциацию столиц Колумбии Asocapitales, число погибших после землетрясения достигло 132. Ранее президент страны Абелардо де ла Эсприэлья сообщал о 111 жертвах.

Значительно увеличилось и число пострадавших. Если первоначально сообщалось как минимум о 87 раненых, то теперь их насчитывается более 570.

В разных районах страны обрушились десятки зданий. Спасательные службы продолжают разбирать завалы в надежде обнаружить выживших.

В Кали обрушилась часть больницы

Одним из наиболее серьезно пострадавших городов стал Кали. Там повреждения получила больница, под обломками которой оказались пациенты.

По данным властей региона, практически всех находившихся в ловушке удалось эвакуировать. По последней информации, под завалами оставался один человек.

Поисково-спасательные операции продолжаются и в других пострадавших районах.

Землетрясение почувствовала значительная часть страны

Магнитуда основного подземного толчка составила 7,4. Эпицентр находился в западном департаменте Чоко, однако сильные колебания ощущались далеко за его пределами.

Последствия землетрясения зафиксированы более чем в 20 муниципалитетах. В Боготе, Медельине и других городах жители покидали дома и выходили на улицы.

Колумбийская геологическая служба заявила, что это было самое мощное землетрясение в стране за последние десять лет.

После основного удара были зарегистрированы десятки повторных толчков. По данным местных СМИ, их число достигло 33. Геологическая служба сообщала, в частности, об афтершоках магнитудой от 2,8 до 4,8.

В стране объявлено чрезвычайное положение

Президент Колумбии объявил общенациональное чрезвычайное положение и заявил, что лично возглавит координацию спасательных и гуманитарных мероприятий в пострадавших районах.

Серьезные повреждения зафиксированы не только в жилых и общественных зданиях, но и в аэропортах. В ряде мест авиарейсы временно приостановлены.

Колумбии уже предложили международную помощь. Сальвадор и Эквадор заявили о готовности направить спасателей.

К оказанию помощи подключился и Европейский союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для оценки масштабов разрушений и поддержки спасательных операций задействована европейская спутниковая система Copernicus.

Число жертв еще может увеличиться, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы и искать пропавших без вести. Власти сосредоточили основные усилия на поиске выживших, эвакуации людей из поврежденных зданий и восстановлении критически важной инфраструктуры.