Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России освобожден американец, отбывавший 10-летний срок 0 371

В мире
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роберт Гилман
ФОТО: Youtube

Россия освободила из заключения гражданина США и бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. В Госдепартаменте США сообщили, что освобождение произошло по гуманитарным соображениям и не связано с обменом заключенными.

Гражданин США Роберт Гилман, который с 2022 года находился в российской колонии, освобожден после помилования. Об этом сообщили Госдепартамент США и ряд западных СМИ.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что освобождение не является частью обмена заключенными. По данным Reuters, соответствующее решение о помиловании подписал президент России Владимир Путин.

В последние месяцы состояние здоровья 32-летнего американца резко ухудшилось. По информации его родственников, с июня он находился в состоянии диссоциативного ступора и был переведен из колонии в Воронеже в больницу. Сам Гилман ранее заявлял о пытках и введении препаратов, которые, по его словам, влияли на сознание.

Для семьи освобождение означает возможность продолжить лечение уже в США. По сообщениям СМИ, Гилман уже находится на борту самолета, вылетевшего на родину.

Роберт Гилман был задержан в России в январе 2022 года. Первоначально его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы после конфликта с полицейским, произошедшего после того, как его сняли с поезда за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

Позже против него были возбуждены новые уголовные дела. Российские суды признали его виновным в нападениях на сотрудников исправительного учреждения, следователя и тюремного инспектора. В результате срок наказания сначала увеличили до восьми лет и одного месяца, а затем — до десяти лет лишения свободы.

Американская сторона считает преследование необоснованным. Госдепартамент США неоднократно добивался освобождения Гилмана, а его отец, ранее эмигрировавший из СССР, публично заявлял, что все обвинения против сына были сфабрикованы.

Освобождение Роберта Гилмана произошло на фоне продолжающихся контактов Москвы и Вашингтона по вопросам находящихся под стражей граждан двух стран. Однако американские власти отдельно подчеркнули, что в данном случае речь не идет об очередном обмене заключенными.

×
Читайте нас также:
#США #здравоохранение #права человека #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди у стройки бара
Изображение к статье: Полиция Швеции
Изображение к статье: Дрон
Изображение к статье: Голанские высоты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Сербии
В мире
Изображение к статье: галактика
Техно
Изображение к статье: Парламент Ливана
В мире
Изображение к статье: Робот-гуманойд
В мире
Изображение к статье: коллаж с баллистической ракетой на стартовой площадке и глобусом
Политика
1
Изображение к статье: граница
Политика
1
Изображение к статье: Президент Сербии
В мире
Изображение к статье: галактика
Техно
Изображение к статье: Парламент Ливана
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео