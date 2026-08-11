Россия освободила из заключения гражданина США и бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. В Госдепартаменте США сообщили, что освобождение произошло по гуманитарным соображениям и не связано с обменом заключенными.

Гражданин США Роберт Гилман, который с 2022 года находился в российской колонии, освобожден после помилования. Об этом сообщили Госдепартамент США и ряд западных СМИ.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что освобождение не является частью обмена заключенными. По данным Reuters, соответствующее решение о помиловании подписал президент России Владимир Путин.

В последние месяцы состояние здоровья 32-летнего американца резко ухудшилось. По информации его родственников, с июня он находился в состоянии диссоциативного ступора и был переведен из колонии в Воронеже в больницу. Сам Гилман ранее заявлял о пытках и введении препаратов, которые, по его словам, влияли на сознание.

Для семьи освобождение означает возможность продолжить лечение уже в США. По сообщениям СМИ, Гилман уже находится на борту самолета, вылетевшего на родину.

Роберт Гилман был задержан в России в январе 2022 года. Первоначально его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы после конфликта с полицейским, произошедшего после того, как его сняли с поезда за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

Позже против него были возбуждены новые уголовные дела. Российские суды признали его виновным в нападениях на сотрудников исправительного учреждения, следователя и тюремного инспектора. В результате срок наказания сначала увеличили до восьми лет и одного месяца, а затем — до десяти лет лишения свободы.

Американская сторона считает преследование необоснованным. Госдепартамент США неоднократно добивался освобождения Гилмана, а его отец, ранее эмигрировавший из СССР, публично заявлял, что все обвинения против сына были сфабрикованы.

Освобождение Роберта Гилмана произошло на фоне продолжающихся контактов Москвы и Вашингтона по вопросам находящихся под стражей граждан двух стран. Однако американские власти отдельно подчеркнули, что в данном случае речь не идет об очередном обмене заключенными.