По состоянию на конец июня в странах Евросоюза статус временной защиты имели 4,41 миллиона человек, покинувших Украину из-за войны. За месяц их число увеличилось более чем на 24 тысяч человек.

По данным Евростата, на 30 июня в странах Европейского союза насчитывалось около 4,41 млн человек, пользующихся механизмом временной защиты, введенным после начала полномасштабной войны в Украине.

По сравнению с маем число обладателей этого статуса выросло на 24 380 человек, или на 0,6%.

Самый заметный прирост за июнь зафиксирован в Италии, где временную защиту получили более 4,1 тысячи человек. Далее следуют Чехия с приростом более 3,8 тысячи человек и Германия, где число получателей защиты увеличилось почти на 3 тысячи.

В то же время наибольшее сокращение числа обладателей временной защиты произошло в Польше — более чем на 6,3 тысячи человек. Незначительное снижение также отмечено в Бельгии (35 человек) и Ирландии (15 человек).

Больше всего украинцев со статусом временной защиты по-прежнему проживает в Германии — свыше 1,28 млн человек, что составляет 29,2% от общего числа в ЕС. На втором месте находится Польша с более чем 960 тысячами человек (21,8%), на третьем — Чехия, где временную защиту получили свыше 390 тысяч украинцев (8,9%).

Статистика показывает, что число украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе, продолжает постепенно расти, хотя распределение между странами меняется: часть государств принимает новых беженцев, тогда как в других их количество сокращается.