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Две трети поляков поддержали депортацию безработных украинцев 0 205

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаги Польши и Украины

67,2% жителей Польши поддержали предложение о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не имеют легальной работы в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенного для польской газеты Rzeczpospolita. Исследование прошло 7–8 августа, вскоре после того, как "Право и справедливость" представила новый концепт миграционной политики.

Согласно предложению партии, из Польши следует высылать украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют легального трудоустройства.

Отношение к этой инициативе заметно различается в зависимости от возраста респондентов. Среди поляков в возрасте от 18 до 29 лет ее поддерживают 43% опрошенных. В возрастной группе старше 50 лет доля сторонников депортации достигает 80%.

Опрос также показал различия в отношении к инициативе в зависимости от религиозности респондентов: верующие поляки чаще поддерживают предложение "ПиС", чем неверующие.

Исследование проводилось среди более чем тысячи человек.

В польском правительстве инициативу оппозиции подвергли критике. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая назвала планы "Право и справедливость" популизмом. По ее словам, около 95% украинских мужчин в Польше имеют легальную работу.

Тема миграции украинцев остается предметом активных политических дискуссий в Польше. В конце июля Совет ЕС продлил действие временной защиты для украинцев, одновременно установив дополнительные условия для получения этого статуса военнообязанными гражданами Украины, прибывающими в страны Евросоюза.

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#Польша #Украина #миграция #религия #депортация #Евросоюз #политика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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