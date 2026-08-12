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«Дворец Путина» остался без защиты? Что сообщают СМИ 0 293

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Дворец Путина» на Черном море

Украинские удары могли вывести из строя системы противовоздушной обороны, прикрывавшие так называемый «дворец Путина» на Черном море. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки и оценки военных аналитиков.

Резиденция, известная как «дворец Путина», расположенная на мысе Идокопас недалеко от Геленджика, могла остаться без части средств противовоздушной защиты после серии украинских ударов. Об этом пишет The Moscow Times, на которое ссылается New York Post.

По данным издания, 7 августа был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы Volna Kupol Garant, предназначенный для подавления спутниковой связи, включая систему Starlink, которой пользуются украинские военные. После этого, как утверждается, украинским беспилотникам удалось атаковать находившиеся поблизости зенитные комплексы С-400.

Военный аналитик Ян Матвеев заявил, что спутниковые снимки свидетельствуют об уничтожении как минимум одной пусковой установки, в результате чего резиденция оказалась менее защищенной от возможных новых атак.

Как отмечает The Moscow Times, удар по С-400 был нанесен 9 августа. По утверждению украинской стороны, после попадания установка горела несколько часов.

Резиденция на берегу Черного моря получила широкую известность после расследования Алексея Навального, опубликованного в 2021 году. В фильме утверждалось, что комплекс площадью около 190 тысяч квадратных футов включает театр, ледовую арену, виноградники, казино и другие объекты. Владимир Путин неоднократно отрицал, что является владельцем этой недвижимости.

Официального подтверждения информации об уничтожении систем ПВО со стороны российских властей не поступало. Сообщения основаны на публикациях The Moscow Times, заявлениях украинской стороны и оценках независимых аналитиков, поэтому проверить все детали в условиях продолжающегося конфликта пока невозможно.

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#Украина #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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