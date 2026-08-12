Владимир Путин заявил, что Россия готова конфисковывать суда европейских стран в ответ на действия ЕС против так называемого российского теневого флота. Поводом стали новые санкции, разрешающие продавать грузы, изъятые с задержанных судов.

Президент России Владимир Путин пригрозил ответными мерами после того, как Евросоюз разрешил странам-членам Европейского союза (ЕС) продавать нефть и другие грузы, конфискованные на судах российского теневого флота.

Выступая во время поездки на Дальний Восток, Путин назвал действия европейских стран «пиратством и бандитизмом» и заявил, что Москва будет реагировать аналогичным образом.

«Нам придется отвечать такими же мерами», — сказал он, добавив, что Россия будет действовать «там, где сочтет это необходимым и уместным».

Поводом для заявления стали новые санкции ЕС, принятые в прошлом месяце. Они позволяют государствам Евросоюза реализовывать нефть и другие грузы, изъятые с судов, задержанных за нарушение санкционного режима при перевозке российской нефти.

По данным украинских и западных СМИ, Швеция, выполняя недавнее решение суда, намерена передать Украине конфискованное в Балтийском море российское судно, которое ранее перевозило зерно с оккупированной территории Украины в Сирию.