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Европа конфискует российские грузы — Путин пригрозил ответными захватами 1 276

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Путин

Владимир Путин заявил, что Россия готова конфисковывать суда европейских стран в ответ на действия ЕС против так называемого российского теневого флота. Поводом стали новые санкции, разрешающие продавать грузы, изъятые с задержанных судов.

Президент России Владимир Путин пригрозил ответными мерами после того, как Евросоюз разрешил странам-членам Европейского союза (ЕС) продавать нефть и другие грузы, конфискованные на судах российского теневого флота.

Выступая во время поездки на Дальний Восток, Путин назвал действия европейских стран «пиратством и бандитизмом» и заявил, что Москва будет реагировать аналогичным образом.

«Нам придется отвечать такими же мерами», — сказал он, добавив, что Россия будет действовать «там, где сочтет это необходимым и уместным».

Поводом для заявления стали новые санкции ЕС, принятые в прошлом месяце. Они позволяют государствам Евросоюза реализовывать нефть и другие грузы, изъятые с судов, задержанных за нарушение санкционного режима при перевозке российской нефти.

По данным украинских и западных СМИ, Швеция, выполняя недавнее решение суда, намерена передать Украине конфискованное в Балтийском море российское судно, которое ранее перевозило зерно с оккупированной территории Украины в Сирию.

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#Украина #санкции #торговля #Европа #конфискация #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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