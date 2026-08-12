В ночь на среду Краснодарский край подвергся одной из крупнейших атак украинских беспилотников. Российские власти сообщают о погибших, раненых и повреждении жилых домов, а украинские источники утверждают, что удары пришлись по нефтяному терминалу, военной гавани и зерновому терминалу Новороссийска.
Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, целями стали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район.
По информации российских властей, в результате падения обломков повреждены четыре предприятия и 21 жилой дом. Сообщается о гибели восьмилетнего ребенка, еще восемь человек получили ранения.
Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района погиб мужчина после падения обломков беспилотника во двор частного дома. В Анапе поврежден жилой дом и пострадали два человека, а в Геленджике повреждены три частных дома, еще два человека получили ранения.
Одновременно украинские Telegram-каналы Exilenova+ и «Крымский ветер» сообщили, что после атаки вспыхнули пожары на нефтяном терминале и в военной гавани порта Новороссийска. Опубликованные ими видеозаписи демонстрируют густой дым над Новороссийском и Геленджиком.
По данным независимого издания Astra, проанализировавшего фото- и видеоматериалы, в Новороссийске также повреждено одно из школьных зданий.
Exilenova+ также утверждает, что под удар попал зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов.
В ночь на среду атаке, по словам назначенного Россией главы Севастополя Михаила Развожаева, подвергся и Севастополь. Он сообщил о более чем 30 беспилотниках, повреждении трех многоквартирных и пяти частных домов. По его утверждению, пострадавших нет.
Министерство обороны России заявило, что за ночь над территорией России и аннексированного Крыма были сбиты 502 украинских беспилотника.
При этом российские власти не сообщают, сколько аппаратов смогли достичь своих целей. Независимого подтверждения масштабов повреждений объектов в Новороссийске на момент публикации также нет, а информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Novorossiysk today “survived” one of the most massive attacks it has faced since the start of the war. The city came under attack from missiles, drones, and unmanned surface vessels.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 12, 2026
Even according to “official” statements from local authorities, serious damage on the ground has… pic.twitter.com/7bWX2p0UJd
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