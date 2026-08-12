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Масштабная атака дронов на Новороссийск: что известно о пожарах в порту (дополнено) 4 1284

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожар в многоэтажке
ФОТО: twitter

В ночь на среду Краснодарский край подвергся одной из крупнейших атак украинских беспилотников. Российские власти сообщают о погибших, раненых и повреждении жилых домов, а украинские источники утверждают, что удары пришлись по нефтяному терминалу, военной гавани и зерновому терминалу Новороссийска.

Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, целями стали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район.

По информации российских властей, в результате падения обломков повреждены четыре предприятия и 21 жилой дом. Сообщается о гибели восьмилетнего ребенка, еще восемь человек получили ранения.

Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района погиб мужчина после падения обломков беспилотника во двор частного дома. В Анапе поврежден жилой дом и пострадали два человека, а в Геленджике повреждены три частных дома, еще два человека получили ранения.

Одновременно украинские Telegram-каналы Exilenova+ и «Крымский ветер» сообщили, что после атаки вспыхнули пожары на нефтяном терминале и в военной гавани порта Новороссийска. Опубликованные ими видеозаписи демонстрируют густой дым над Новороссийском и Геленджиком.

По данным независимого издания Astra, проанализировавшего фото- и видеоматериалы, в Новороссийске также повреждено одно из школьных зданий.

Exilenova+ также утверждает, что под удар попал зерновой терминал Новороссийского комбината хлебопродуктов.

В ночь на среду атаке, по словам назначенного Россией главы Севастополя Михаила Развожаева, подвергся и Севастополь. Он сообщил о более чем 30 беспилотниках, повреждении трех многоквартирных и пяти частных домов. По его утверждению, пострадавших нет.

Министерство обороны России заявило, что за ночь над территорией России и аннексированного Крыма были сбиты 502 украинских беспилотника.

При этом российские власти не сообщают, сколько аппаратов смогли достичь своих целей. Независимого подтверждения масштабов повреждений объектов в Новороссийске на момент публикации также нет, а информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

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#Украина #дроны #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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