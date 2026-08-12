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Не авария и не шторм: что заставило французскую АЭС остановить реакторы 0 36

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: АЭС Гравлин

На французской атомной электростанции Гравлин были остановлены сразу три энергоблока из-за массового нашествия медуз. Еще один реактор переведен на половину мощности, пятый находится на плановом ремонте, и только шестой продолжает работать в обычном режиме.

Как сообщает энергетическая компания EDF, медузы забили фильтры насосных станций, через которые морская вода поступает в систему охлаждения реакторов. Из-за этого персоналу пришлось остановить часть энергоблоков в соответствии с установленными процедурами безопасности.

На станции подчеркнули, что инцидент не представляет угрозы для ядерной безопасности, персонала или окружающей среды.

По данным французского телеканала BFM, причиной необычного нашествия могли стать перелов рыбы и повышение температуры морской воды, что способствует активному размножению медуз.

АЭС Гравлин, расположенная на побережье Ла-Манша между Дюнкерком и Кале, уже сталкивалась с аналогичной ситуацией ровно год назад. Тогда из-за нашествия медуз электростанция смогла полностью восстановить работу только спустя десять дней.

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#экология #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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