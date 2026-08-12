Россия в ближайшие годы может попытаться проверить решимость и военные возможности НАТО, используя всё более дерзкие провокации. Один из самых радикальных сценариев, который допускает бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, — появление немаркированных российских спецподразделений в странах Балтии.

Ставридис опубликовал свой анализ в колонке “Bloomberg”, предупредив, что Москва в ближайшие годы может усилить попытки проверить готовность альянса реагировать на различного рода провокации.

По мнению адмирала, давление России на Европу может проявляться по-разному — от кибератак и саботажа против критической инфраструктуры до военных провокаций.

Он допускает и ситуацию, при которой российское оружие “случайно” оказывается на территории НАТО. Также Ставридис не исключает дальнейшего ядерного шантажа и даже перемещения российского ядерного оружия в западные регионы страны или в Беларусь.

Однако один из упомянутых им сценариев особенно тревожен для стран Балтии — использование немаркированных российских спецподразделений.

Такой сценарий не был бы совершенно новым в российской военной практике. Использование немаркированных военнослужащих стало особенно известным после вторжения российских сил в Крым в 2014 году. Такая тактика позволяет государству на первых порах отрицать своё участие и одновременно создавать неопределённость относительно истинного характера происходящего.

Ставридис считает, что главной целью России в таком случае было бы не только создать физическую угрозу, но и проверить, насколько единой будет реакция НАТО.

По его оценке, Москва хочет запугать европейские страны, расколоть альянс и ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

Тем временем с точки зрения военных возможностей НАТО по-прежнему обладает существенными преимуществами, отмечает адмирал. Поэтому он призывает альянс не ждать возможной российской провокации, а заранее к ней подготовиться.

Ставридис советует НАТО продолжать и расширять крупномасштабные военные учения, чтобы потенциальному противнику было ясно, что альянс способен быстро и скоординированно реагировать.

На фоне таких угроз страны Балтии уже усиливают защиту критической инфраструктуры. “Reuters” на этой неделе сообщило, что Латвия, Литва и Эстония усилили меры безопасности у стратегически важных объектов, опасаясь возможной российской гибридной атаки или провокации.