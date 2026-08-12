Согласно индексу Noise-Free Nations, Эстония признана самой тихой страной континента, однако в общем рейтинге она лишь на 34-м месте.

Когда вы в последний раз оказывались в по‑настоящему тихом месте? Мы настолько привыкли к постоянному гулу проезжающих машин и громким разговорам соседей (или к скрипу мебели, если они живут этажом выше), что сразу замечаем, когда оказываемся там, где стоит настоящая тишина.

Это… приятно. Даже расслабляет. Тишину стоит искать чаще.

К счастью, появился новый индекс Noise-Free Nations, который показывает самые тихие страны мира, где можно по‑настоящему отключиться от всего.

Составителем индекса стала компания Go2Africa (источник на английском языке). В расчёт брались данные о плотности населения и количества туристов, доле сельских территорий и охраняемых земель, а также плотности автотранспорта, аэропортов и железнодорожных линий.

По каждому из этих показателей страны получали оценку по стобалльной шкале, а затем результаты объединялись в общий индекс тишины.

Самые тихие страны мира

Бутан возглавил рейтинг благодаря большой доле сельских территорий: более 39 000 квадратных километров приходятся на лесистые горы, террасированные долины и высокогорные районы.

Кроме того, Страна Громового Дракона ограничивает число туристов, взимая сбор на устойчивое развитие. Это делает её одним из самых дорогих направлений в мире для поездок.

Африка доминирует в списке: более половины стран в топ‑25 находятся на этом континенте, включая второе по пятое места.

Намибия стала второй по уровню тишины: здесь живут всего 3,83 человека на квадратный километр. В стране расположен Намиб — старейшая пустыня мира, а туристов на квадратный километр приходится лишь 0,67.

Третье место занял Ботсвана — по словам туроператора, во многом благодаря стратегии туризма «низкий поток, высокая ценность».

Пятёрку лидеров замыкают Замбия и Габон: первая имеет одну из самых высоких долей охраняемых территорий в мире, а второй известен нетронутыми дождевыми лесами.

Ни одной европейской стране не удалось пробиться в топ‑25: выше всех расположилась Эстония — на 34‑й позиции, за ней следуют Финляндия на 39‑й и Швеция на 40‑й.

Причина — высокая плотность населения на континенте, значительный приток туристов и разветвлённые инфраструктурные сети.

Топ‑10 самых тихих стран мира

Бутан — 89,44 балла по индексу тишины Намибия — 86,69 балла по индексу тишины Ботсвана — 80,86 балла по индексу тишины Замбия — 80,64 балла по индексу тишины Габон — 80,61 балла по индексу тишины Венесуэла — 80,20 балла по индексу тишины Чад — 79,82 балла по индексу тишины Центральноафриканская Республика — 78,18 балла по индексу тишины Монголия — 75,53 балла по индексу тишины Боливия — 75,40 балла по индексу тишины

И самые шумные

На другом конце шкалы список самых шумных стран мира возглавляют азиатские направления.

Сингапур занял первое место: сельские территории занимают лишь 30% площади островного государства, а туристов здесь 23 609 на квадратный километр.

Несколько неожиданно, на втором месте оказались Мальдивы. Хотя на курортных островах легко найти тишину и спокойствие, столица Мале — один из наиболее густонаселённых городов мира.

Третью строку занял Барбадос: как отмечают в Go2Africa, на небольшую территорию здесь приходится два аэропорта, а шум создают ещё и круизные лайнеры.

Самые шумные страны мира

Сингапур — 6,78 балла по индексу тишины Мальдивы — 8,48 балла по индексу тишины Барбадос — 10,12 балла по индексу тишины Катар — 15,45 балла по индексу тишины Ливан — 18,13 балла по индексу тишины