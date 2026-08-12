Извержение Этны продолжает нарушать авиасообщение в Средиземноморье. Облако вулканического пепла достигло Мальты, где в разгар туристического сезона отменили как минимум 19 рейсов, а несколько других столкнулись с серьезными задержками. Ограничения действуют и в аэропорту Катании на Сицилии.

Облако вулканического пепла, образовавшееся после новой активности Этны, во вторник, 11 августа, достигло Мальтийских островов и вызвало сбои в работе единственного международного аэропорта страны.

По данным Международного аэропорта Мальты, к середине дня авиакомпании отменили как минимум 19 рейсов, еще несколько вылетов и прилетов были значительно задержаны.

В аэропорту подтвердили, что проблемы с авиасообщением связаны именно с вулканическим пеплом, распространившимся над Мальтийскими островами после очередного извержения Этны.

Пассажирам рекомендовали заранее проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт, поскольку расписание может меняться в зависимости от распространения облака пепла.

Этна продолжает влиять на полеты

Международный аэропорт Мальты расположен примерно в 220 километрах к югу от Этны. Крупнейший действующий вулкан Европы вновь активизировался на прошлой неделе.

Последствия извержения ранее ощутила и сама Сицилия. Из-за выбросов вулканического пепла пришлось вводить ограничения в аэропорту Катании — одном из самых загруженных аэропортов Италии.

Во вторник администрация аэропорта сообщила, что ограничения на прибывающие и вылетающие рейсы продлены до 11:00 среды, 12 августа, по местному времени.

Таким образом, проблемы с авиасообщением затронули сразу два популярных туристических направления — Сицилию и Мальту. Ситуация будет зависеть от дальнейшей активности Этны, погодных условий и направления распространения вулканического пепла.

Путешественникам, планирующим вылеты из Мальты или Катании, рекомендуется проверять информацию непосредственно у аэропортов и авиакомпаний перед выездом. Пока Этна остается активной, новые задержки, переносы и отмены рейсов исключать нельзя.