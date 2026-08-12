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Почему над военными базами Германии все чаще появляются беспилотники 1 316

В мире
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: военный беспилотник над военной базой Бундесвера, немецкий флаг и силуэты солдат
ФОТО: BB.LV/AI

За последние годы над военными объектами Германии были замечены несколько сотен беспилотников. В Бундесвере отмечают, что число подобных инцидентов резко выросло после начала полномасштабной войны России против Украины и остается высоким.

Бундесвер сообщил о значительном увеличении числа полетов беспилотников над военными базами Германии. По словам представителя Оперативного командования страны, за последние несколько лет над военными объектами были зарегистрированы несколько сотен таких случаев.

Как правило, речь идет об отдельных беспилотниках, однако иногда фиксируются и группы дронов. По данным немецких военных, резкий рост подобных инцидентов начался после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В Бундесвере считают, что ситуация отражает изменение общей обстановки в сфере безопасности. Сегодня Германия практически ежедневно сталкивается с гибридными угрозами, среди которых называют шпионаж, диверсии, кибератаки, дезинформацию и использование беспилотников.

Особое внимание к этой проблеме привлекли события последних дней. На прошлой неделе над военной базой в городе Мехерних в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия были замечены два беспилотника. Расследованием этого инцидента занимается полиция.

Еще один случай произошел в аэропорту Лейпциг/Галле, где рядом с украинским транспортным самолетом обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Это дело уже расследует Федеральная прокуратура Германии.

Фактически власти все чаще рассматривают подобные инциденты не как отдельные нарушения воздушного пространства, а как потенциальную угрозу безопасности критически важных объектов. На фоне войны в Украине и роста напряженности в Европе внимание к таким случаям значительно усилилось.

Расследования последних инцидентов продолжаются, а немецкие власти пока не сообщают, кто мог стоять за полетами беспилотников.

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#Украина #безопасность #шпионаж #дроны #беспилотники #Россия #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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