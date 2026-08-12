По просьбе вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса Украина прекратила атаки беспилотниками на нефтяные танкеры, использующие порт Новороссийск. Как пишет Financial Times, Вашингтон опасался дестабилизации мирового нефтяного рынка и возможных убытков для американских компаний.

Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников и другие осведомленные источники сообщает, что в конце июля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс попросил президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по нефтяным танкерам, заходящим в российский порт Новороссийск.

По данным издания, США были обеспокоены тем, что подобные атаки могут привести к дополнительной нестабильности на мировом нефтяном рынке. Особое внимание Вашингтон уделял танкерам, перевозящим казахстанскую нефть, которая поступает по трубопроводу в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в Новороссийске.

Сообщается, что соответствующая просьба прозвучала во время телефонного разговора Вэнса и Зеленского 31 июля. С тех пор Украина не наносила ударов по танкерам в районе терминала CPC.

По информации источников, Киев согласился не атаковать инфраструктуру консорциума и иностранные суда при условии, что они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил, что Киев внимательно прислушивается к позиции американских партнеров и уже принял необходимые меры. Он также отметил, что вопрос работы терминала CPC неоднократно обсуждался с представителями США и Казахстана.

Представитель американской администрации подтвердил, что Вашингтон действительно призвал Украину отказаться от атак на не связанные с Россией суда в Черном море, а также на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, США рассматривают этот маршрут как важный канал поставок казахстанской нефти в Европу, который снижает зависимость от российских энергоносителей.

По данным Financial Times, Киев также рассчитывает получить от администрации Дональда Трампа лицензию на производство зенитных ракет Patriot и приобрести несколько сотен таких ракет до начала зимы, когда ожидается усиление российских ударов по критической инфраструктуре.

Официально ни Киев, ни Вашингтон не подтвердили существование подобных договоренностей, однако, если информация Financial Times соответствует действительности, Украина временно скорректировала тактику ударов в Черном море, учитывая стратегические интересы своих американских союзников.