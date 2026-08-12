Премьер-министры Италии Джорджа Мелони и Дании Метте Фредериксен выступили с совместным политическим заявлением, в котором призвали защищать христианское культурное наследие Европы и подчеркнули, что мигранты должны уважать европейские ценности и интегрироваться в принимающие общества.

Главы правительств Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен опубликовали совместное заявление, посвященное миграционной политике и будущему Европы. Документ одновременно появился в их социальных сетях на итальянском и датском языках.

Премьеры отметили, что их политический союз может показаться необычным, поскольку они представляют разные регионы Европы, однако их объединяет стремление защищать европейские ценности.

«Мы признаем христианское культурное наследие Европы и хотим его защитить», — говорится в заявлении. По словам Мелони и Фредериксен, люди, которые переезжают в европейские страны и хотят сделать их своим домом, должны уважать местные ценности и интегрироваться в общество, а не навязывать собственный образ жизни.

Авторы заявления подчеркивают, что именно такой подход, по их мнению, позволит сохранить европейский образ жизни и укрепить общие ценности.

Фактически документ демонстрирует дальнейшее сближение Италии и Дании по вопросам миграционной политики. Несмотря на различия в политических традициях и географии, обе страны в последние годы выступают за более жесткий подход к контролю миграции и интеграции приезжих.

Это уже не первый совместный шаг двух правительств. В 2025 году Италия и Дания направили совместное обращение в Европейский суд по правам человека, которое впоследствии стало одним из факторов, приведших к принятию Кишиневской декларации Совета Европы.

В новом заявлении премьер-министры также утверждают, что благодаря совместным инициативам удалось изменить европейский подход к депортации иностранных граждан, совершивших преступления, и в дальнейшем таких высылок станет больше.